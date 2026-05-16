Κυπελλούχος Αγγλίας για το 2026 είναι η Μάντσεστερ Σίτι που επικράτησε 1-0 της Τσέλσι στο «Γουέμπλεϊ» και κατέκτησε το τρόπαιο για 8η φορά στην ιστορία της!

Σε ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, οι «πολίτες» ήταν εκείνοι που βρήκαν το μοναδικό γκολ μετά την ασύλληπτη έμπνευση του Σεμένιο να νικήσει τον Σάντσες με τακουνάκι στην κίνηση στο 72ο λεπτό του αγώνα.

Έτσι, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα κατακτά τον δεύτερο της τίτλο τη φετινή χρονιά μετά το League Cup και ευελπιστεί να κάνει το εγχώριο τρεμπλ με το πρωτάθλημα, αν και έχει το προβάδισμα η Άρσεναλ με δύο αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε του πρωταθλήματος.

Καταστροφική η χρονιά για την Τσέλσι που μένει χωρίς τρόπαιο, ενώ το επικρατέστερο αυτή τη σενάριο είναι να μείνει και εκτός Ευρώπης αφού βρίσκεται στο -4 από τις θέσεις που εξασφαλίζουν ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη νέα σεζόν.

Το ματς:

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά του τελικού, με τις δύο ομάδες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές έχοντας στόχο να αποφύγουν κάθε λάθος που θα έβαζε σε κίνδυνο την άμυνά τους. Η Μάντσεστερ Σίτι στο 7' βρέθηκε στην περιοχή της Τσέλσι αλλά ο Μαρμούς έκανε τσαφ στην προσπάθειά του και δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα ο Σάντσες.

Στο πρώτο εικοσάλεπτο οι «πολίτες» ήταν εκείνοι που είχαν τον έλεγχο και κυκλοφορούσαν την μπάλα, με τους «μπλε» να είναι καλά οργανωμένοι χωρίς να αφήνουν... σπιθαμή κενού χώρου. Η Τσέλσι επιδίωκε να απειλεί μέσω κόντρα επιθέσεων και στο 22' ο Ζοάο Πέδρο πάτησε περιοχή, αλλά γλίστρησε κατά την εκτέλεσή του.

Η Σίτι προσπάθησε να «απαντήσει» δευτερόλεπτα αργότερα όμως το γύρισμα του Χάαλαντ στην περιοχή ήταν πολύ δυνατό. Ο Νορβηγός φορ στο 27' σκόραρε από σέντρα του Νούνιες, ο οποίος όμως ήταν σε θέση οφσάιντ και το τέρμα ακυρώθηκε. Το πρώτο μέρος του τελικού ήταν κακό ποιοτικά, χωρίς ουσιαστικά καμία μεγάλη ευκαιρία και ολοκληρώθηκε ισόπαλο δίχως τέρματα.



Ο Γκουαρδιόλα πέρασε τον Τσερκί στο ματς με την έναρξη του β' μέρους και ο Γάλλος στο 47' άνοιξε στον Ο' Ράιλι, που σέντραρε με τον Σεμένιο να κάνει καλό άλμα, πιάνοντας την κεφαλιά που πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σάντσες. Η Τσέλσι στο 55' είχε τη δική της καλή στιγμή με την κεφαλιά του Καϊσέδο που έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Ρόδρι, ενώ στη συνέχεια η Σίτι ήταν εκείνη που έφτανε με μεγαλύτερη ευκολία στην περιοχή των «μπλε».

Έτσι, οι «πολίτες» κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ όταν στο 72' ο Χάαλαντ στην περιοχή έσπασε υπέροχα στον Σεμένιο που με ασύλληπτο τακουνάκι στην κίνηση νίκησε τον Σάντσες για το 0-1. Στο 74' η Τσέλσι άγγιξε την ισοφάριση με την προβολή του Έντσο Φερνάντες, ενώ στο τελευταίο δεκάλεπτο η Σίτι είχε τις προϋποθέσεις να βρει ένα δεύτερο γκολ, που δεν ήρθε ποτέ όμως διαχειρίστηκε το υπέρ της σκορ και το τελευταίο σφύριγμα της λήξης τη βρήκε Κυπελλούχο Αγγλίας για 9η φορά στην ιστορία της.

Οι ενδεκάδες του τελικού:

Τσέλσι (Κάλουμ ΜακΦάρλαν): Σάντσεθ, Μάλο Γκουστό, Φοφανά, Κόλγουιλ, Χάτο, Τζέιμς (83΄Ντελάπ), Καϊσέδο, Κουκουρέγια (74΄Νέτο), Πάλμερ, Έντσο Φερνάντες, Ζοάο Πέδρο (86΄Γκαρνάτσο).

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Τράφροντ, Νούνιες, Κουσάνοφ, Γκουέχι, Ο' Ράιλι, Ρόδρι (65΄Κόβασιτς), Μπερνάρντο Σίλβα, Σεμένιο, Μαρμούς (46΄Τσερκί), Ντοκού, Χάαλαντ.

