Για τα έξτρα ντέρμπι που θα δώσει η ΑΕΚ μετά την κλήρωση του Κυπέλλου -τα οποία όμως δεν πρόκειται ν’ αλλάξουν τη λογική του Ματίας Αλμέιδα- μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης.



Συζητώντας με τους Αντώνη Πανούτσο-Αντώνη Καρπετόπουλο, σημείωσε ότι βάσει της τακτικής του Αργεντινού τα δυο προηγούμενα χρόνια, θα δούμε και φέτος την εναλλακτική ενδεκάδα ν’ αγωνίζεται στη «μίνι διοργάνωση» που προέκυψε.



Κατά τ’ άλλα, εκτίμησε ότι στο προσεχές ματς με τον Παναιτωλικό δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο αρχικό σχήμα, αφού τα πήγε εξαιρετικά με τον Παναθηναϊκό και δεν θα έχει επιβάρυνση από ματς μεσοβδόμαδα.



Όσο για την κλήση σε απολογία από τη ΔΕΑΒ, υπενθύμισε (επικαλούμενος και σχετικά παραδείγματα) ότι τιμωρία έδρας έχει επιβάλλει ως τώρα μόνο για ρίψεις και όχι για πανό.

