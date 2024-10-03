Παναθηναϊκός: Τι εστί Μπόρατς

«Είναι το σπουδαιότερο ματς στην ιστορία μας! Μετά τον ΠΑΟΚ, ακόμη ένας γίγαντας του ελληνικού ποδοσφαίρου έρχεται στην Μπάνια Λούκα και αυτό θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου μας», είπε χαρακτηριστικά ο Ζίζοβιτς ο προπονητής της Μπόρατς, αναφερόμενος στην περηφάνια του να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο του βεληνεκούς του Παναθηναϊκού.

