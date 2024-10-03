Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Τι εστί Μπόρατς

Η μεγάλη ώρα της πρεμιέρας του Παναθηναϊκού πλησιάζει (22:00), με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα να τον υποδέχεται στο «Gradski»

«Είναι το σπουδαιότερο ματς στην ιστορία μας!  Μετά τον ΠΑΟΚ, ακόμη ένας γίγαντας του ελληνικού ποδοσφαίρου έρχεται στην Μπάνια Λούκα και αυτό θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου μας», είπε χαρακτηριστικά ο Ζίζοβιτς ο προπονητής της Μπόρατς, αναφερόμενος στην περηφάνια του να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο του βεληνεκούς του Παναθηναϊκού.

