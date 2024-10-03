Αταμάν για την επιστροφή στο Βερολίνο: «Ίδιος ο στόχος… Θα το παλέψουμε»

Εκεί που πριν από μερικούς μήνες «έραψε» το 7ο, ο Παναθηναϊκός AKTOR κάνει φέτος την αρχή.

Η Άλμπα Βερολίνου υποδέχεται τους «πράσινους» για την έναρξη της νέας Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν ήταν ξεκάθαρος.

«Ωραίο το συναίσθημα της επιστροφής στον τόπο που πήραμε στα χέρια μας το ευρωπαϊκό. Έχουμε τον ίδιο στόχο και φέτος, θα το παλέψουμε» είπε σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media της ΚΑΕ!

