Τις τελευταίες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού AKTOR μετέφερε ο Γιώργος Πετρίδης λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του πρώτου εφετινού αγώνα για την Ευρωλίγκα με την Άλμπα στο Βερολίνο.

Ο ρεπόρτερ των πράσινων ανέφερε ότι ο Εργκίν Αταμάν θα έχει στη διάθεσή του στον Λορέντζο Μπράουν ο οποίος έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και θα κάνει το ντεμπούτο του με τα πράσινα.

«Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην πόλη που στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Πλέον όλες οι ομάδες φέτος θα θέλουν να τον νικήσουν.

Θα έχει πιο δύσκολο έργο από δω και πέρα σε κάποιες έδρες», ανέφερε και πρόσθεσε ότι θα έχει στο πλευρό του την σημαντική παρουσία των οπαδών του, αυτών που έχουν ταξιδέψει μαζί του αλλά και πολλών που κατοικούν στην Γερμανία.

Ακούστε το σχετικό απόσπασμα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.