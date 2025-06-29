Τριποντάρα από τον "τυπάρα" στο Aegean Ball και το κοινό ξεσηκώθηκε

Εδώ και λίγες ημέρες έχει ξεκινήσει το Aegean Ball Festival στη Σύρο και πολλά μεγάλα ονόματα βρίσκονται εκεί πέρα όπως κάθε χρόνο. Ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος Καραγκούνης ή αλλιώς…”τυπάρας” ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να δείξει και το άλλο του κρυφό ταλέντο εκτός από το ποδόσφαιρο…το μπάσκετ. Πιο συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και της Εθνικής σε έναν αγώνα σήμερα πέτυχε ένα τρίποντο και το κοινό…ξεσηκώθηκε.

