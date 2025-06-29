Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τριποντάρα από τον "τυπάρα" στο Aegean Ball και το κοινό ξεσηκώθηκε

Εδώ και λίγες ημέρες έχει ξεκινήσει το Aegean Ball Festival στη Σύρο και πολλά μεγάλα ονόματα βρίσκονται εκεί πέρα όπως κάθε χρόνο

Τριποντάρα από τον "τυπάρα" στο Aegean Ball και το κοινό ξεσηκώθηκε

Εδώ και λίγες ημέρες έχει ξεκινήσει το Aegean Ball Festival στη Σύρο και πολλά μεγάλα ονόματα βρίσκονται εκεί πέρα όπως κάθε χρόνο. Ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος Καραγκούνης ή αλλιώς…”τυπάρας” ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να δείξει και το άλλο του κρυφό ταλέντο εκτός από το ποδόσφαιρο…το μπάσκετ. Πιο συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και της Εθνικής σε έναν αγώνα σήμερα πέτυχε ένα τρίποντο και το κοινό…ξεσηκώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark