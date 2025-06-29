Στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων η Τσέλσι.

Σε ένα παιχνίδι-μαραθώνιο, το οποίο διακόπηκε στο 85' και συνεχίστηκε μετά από σχεδόν 2 ώρες, η Τσέλσι νίκησε 4-1 την Μπενφίκα στην παράταση και προκρίθηκε στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Σε ένα παιχνίδι που διακόπηκε στο 85' υπό τον φόβο σφοδρής καταιγίδας και συνεχίστηκε μετά από σχεδόν 2 ώρες, οι «μπλε» του Λονδίνου ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημά του από την Μπενφίκα, για την οποία αγωνίστηκε ξανά βασικός ο Βαγγέλης Παυλίδης (έγινε αλλαγή στο 70'), καταφέρνοντας τελικά να πανηγυρίσουν τη νίκη με 4-1 στην παράταση και να κλείσουν ραντεβού με την βραζιλιάνικη Παλμέιρας στους «8» της διοργάνωσης.

Ανώτεροι από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης οι Λονδρέζοι, έφτιαξαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία τους για να ανοίξουν το σκορ στο 20', όταν ο Κουκουρέγια σούταρε, αλλά είδε τον Σίλβα να του αρνείται το γκολ με κεφαλιά πάνω στην γραμμή, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα, ο Τρούμπιν απέκρουσε μια προσπάθεια του Πάλμερ.

Στο 38' ο τερματοφύλακας της Μπενφίκα δήλωσε ξανά «παρών», βγαίνοντας νικητής με μια τρομερή επέμβαση σε τετ-α-τετ του με τον Κουκουρέγια, ενώ στο 45'+4' ο Σίλβα είχε μία ακόμα σωτήρια για την ομάδα του επέμβαση, σε προσπάθεια του Πάλμερ.

Τελικά, η Τσέλσι πήρε αυτό που δικαιούνταν στο 64', όταν ο Τζέιμς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με απευθείας εκτέλεση φάουλ από μακρινή και πλάγια θέση. Στη συνέχεια, η ομάδα του Μαρέσκα είχε και άλλες ευκαιρίες για να «κλειδώσει» την πρόκριση, ενώ στο 85' ήρθε η διακοπή, με το παιχνίδι να συνεχίζεται σχεδόν 2 ώρες αργότερα. Ωστόσο, η Μπενφίκα πρόλαβε να ισοφαρίσει πριν από τη λήξη, με τον Ντι Μαρία να μετατρέπει σε γκολ πέναλτι που δόθηκε για χέρι του Γκουστό στο 90'+5', διαμορφώνοντας το 1-1 και στέλνοντας το παιχνίδι της παράταση.

Εκεί, στο 92' ο Πρεστιάνι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας τους Πορτογάλους με παίκτη λιγότερο. Τελικά, στο 109' και μετά από μια ασταθή επέμβαση του Τρούμπιν σε τελείωμα του Καϊσέδο, ο Ενκουνκού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 2-1, πριν οι Νέτο (114') και Ντιούσμπερι-Χολ (117') διαμορφώσουν το τελικό 4-1, με την Τσέλσι να προκρίνεται έτσι στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

