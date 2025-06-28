Πογκμπά: Ξέσπασε σε λυγμούς τη στιγμή που υπέγραφε το συμβόλαιό του με τη Μονακό

Η επιστροφή του Πολ Πογκμπά, πήρε σάρκα και οστά.



Μετά από δυόμισι χρόνια απουσίας, λόγω τιμωρίας από την UEFA για ντόπινγκ, ο Γάλλος, θα πατήσει ξανά χορτάρι για λογαριασμό της Μονακό, από την οποία ανακοινώθηκε για τα επόμενα δυο χρόνια.

Ωστόσο οι Μονεγάσκοι, πέραν της ανακοίνωσης του παίκτη, ανέβασαν και ένα βίντεο που ανατριχιάζει. Συγκεκριμένα σε αυτό έχουν απαθανατίσει την στιγμή που ο Πογκμπά υπογράφει το συμβόλαιό του και ξεσπάει σε λυγμούς, γνωρίζοντας ότι η στιγμή που ήταν τιμωρημένος, ανήκει στο παρελθόν και πλέον μπορεί να κάνει το πολυπόθητο restart στην καριέρα του.

