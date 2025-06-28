Λογαριασμός
«Ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα με τον Μπράουν»

Τι αναφέρει η «Meridian Sport» για τον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα με τον Μπράουν»

Η «Meridian Sport» μίλησε για την υπόθεση του Λορέντζο Μπράουν. Ανέφερε πως υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, στο να αποχωρήσει ο παίκτης από τον Παναθηναϊκό. Και αυτό αφορά κυρίως τις οικονομικές απαιτήσεις που έχει ο ίδιος. 

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα στο paopantou.gr 

