Τρέλα στο Μαρόκο: Πανηγύρισαν στους δρόμους την κατάκτηση του Κόπα Άφρικα - Βίντεο

Η Σενεγάλη υπέστη σοκ χάνοντας το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα στα χαρτιά δύο μήνες μετά τον νικητήριο τελικό, και οι Μαροκινοί βγήκαν στους δρόμους να γιορτάσουν

Μαρόκο

Απίστευτες καταστάσεις ζει το ποδόσφαιρο της Αφρικής. Η απόφαση της CAF που ανακοίνωσε ότι το Κύπελλο Εθνών Αφρικής για το 2025 καταλήγει στο Μαρόκο, στερώντας τον τίτλο από τη Σενεγάλη, που είχε επικρατήσει 1-0 στον επεισοδιακό τελικό τον περασμένο Γενάρη χάρη σε γκολάρα του Παπέ Γκέιγ, έχει προκαλέσει σοκ.

Η Επιτροπή Εφέσεων ανέτρεψε το αποτέλεσμα του τελικού δύο μήνες μετά το ματς και το τρόπαιο καταλήγει με αυτόν τον τρόπαιο στα χέρια της παρέας του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Μάλιστα, το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι ότι Μαροκινοί βγήκαν στους δρόμους να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Κόπα Άφρικα, βγάζοντας ενθουσιασμό σαν να είχε τελειώσει μόλις πριν λίγο ο αγώνας, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από το παρακάτω βίντεο. Φωνάζοντας συνθήματα και κορνάροντας με τα αυτοκίνητά τους.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Μαρόκο Σενεγάλη Κόπα Άφρικα
