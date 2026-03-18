Με φόντο τα προημιτελικά του Champions League, τέσσερις σπουδαίες αναμετρήσεις συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον, με τα φαβορί να έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά τις παγίδες να παραμονεύουν.

Στη Βαρκελώνη, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Νιούκαστλ, έχοντας την παράδοση με το μέρος της. Οι «μπλαουγκράνα» έχουν αποδείξει πως ξέρουν να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις, ειδικά μετά από ισοπαλία εκτός έδρας (1-1), ενώ στην έδρα τους παραμένουν εξαιρετικά σταθεροί. Από την άλλη, η Νιούκαστλ καλείται να ξεπεράσει τον κακό απολογισμό της στην Ισπανία και να ψάξει μια μεγάλη υπέρβαση κόντρα στην παρέα του Λαμίν Γιαμάλ.

Στο «Άνφιλντ», η Λίβερπουλ ψάχνει ανατροπή απέναντι στη Γαλατάσαραϊ, μετά την ήττα με 1-0 στο πρώτο ματς. Οι «reds» στηρίζονται στην έδρα τους, όπου παραδοσιακά είναι πολύ ισχυροί, όμως οι Τούρκοι έχουν αποδείξει ότι μπορούν να βάλουν δύσκολα, ειδικά όταν έχουν προβάδισμα.

Στο Μόναχο, η Μπάγερν έχει ουσιαστικά «αγκαλιάσει» την πρόκριση μετά το εμφατικό 6-1 στο πρώτο παιχνίδι με την Αταλάντα. Οι Βαυαροί είναι πανίσχυροι εντός έδρας και σπάνια αφήνουν τέτοιες ευκαιρίες να χαθούν, ενώ και η παράδοση τους ευνοεί ξεκάθαρα. Οι Ιταλοί ταξιδεύουν στη Γερμανία γνωρίζοντας πως χρειάζονται ένα θαύμα για να ανατρέψουν την κατάσταση.

Τέλος, στο Λονδίνο, η Τότεναμ φιλοξενεί την Ατλέτικο Μαδρίτης, σε ένα ζευγάρι με ξεκάθαρο φαβορί την ομάδα του Σιμεόνε που έχει προβάδισμα τριών γκολ από το πρώτο ματ (5-2). Οι «σπερς» διατηρούν εντυπωσιακό αήττητο στην έδρα τους, αλλά η παράδοση απέναντι σε ισπανικές ομάδες δεν είναι με το μέρος τους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της φάσης των «16» του Champions League:

Τρίτη 17/03

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπόντο Γκλιμτ 5-0 στην παράταση (5-3)

(34' Ινάσιο, 61' Γκονσάλβες, 78' Σουάρες, 92' Αραούχο, 120'+1' Νελ)

Άρσεναλ-Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-0 (3-1)

(36΄Έζε, 63' Ράις)

Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 (1-5)

(41' Χάαλαντ - 22', 90+3' Βινίσιους)

Τσέλσι-Παρί Σεν Ζερμέν 0-3 (2-8)

(6' Κβαρατσχέλια, 14' Μπαρκολά, 62' Μαγιουλού)

Τετάρτη 18/03

Μπαρτσελόνα-Νιούκαστλ (19:45)

Λίβερπουλ-Γαλατάσαραϊ (22:00)

Μπάγερν Μονάχου-Αταλάντα (22:00)

Τότεναμ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.