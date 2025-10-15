Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε την Τρίτη (14/10) να αποσύρει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν το 2026 στην περιοχή της Βοστώνης, επικαλούμενος «ανασφάλεια» και «κατάληψη» τμημάτων της πόλης από επεισόδια.

Η Φόξμπορο της Μασαχουσέτης, έδρα των New England Patriots και περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Βοστώνη, είναι μία από τις 11 πόλεις των ΗΠΑ που έχουν επιλεγεί από τη FIFA για να φιλοξενήσουν αγώνες στο πλαίσιο της διοργάνωσης που συνδιοργανώνεται με τον Καναδά και το Μεξικό. Ο Τραμπ, ερωτηθείς για τη δήμαρχο της Βοστώνης, Μισέλ Γου, χαρακτήρισε την πολιτικό «έξυπνη, αλλά ριζοσπαστική αριστερή» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει την μεταφορά των αγώνων.

«Θα μπορούσαμε να τους πάρουμε πίσω», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Αγαπώ τον κόσμο της Βοστώνης και ξέρω ότι οι αγώνες είναι sold out. Αλλά η δήμαρχός σας δεν είναι καλή». Χωρίς να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία, υποστήριξε ότι «παίρνουν τον έλεγχο σε τμήματα της πόλης», προσθέτοντας πως «θα μπορούσαμε να τον ανακτήσουμε μέσα σε δύο δευτερόλεπτα».

Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, και δεν ήταν σαφές σε τι ακριβώς αναφερόταν. Ωστόσο, νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο, είχαν σημειωθεί συλλήψεις και τραυματισμοί αστυνομικών σε επεισόδια που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακής διαδήλωσης στο Boston Common.

Η δήμαρχος Γου δεν απάντησε άμεσα στις δηλώσεις του Τραμπ, αλλά το γραφείο της εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται: «Η Βοστώνη είναι τιμημένη και ενθουσιασμένη που θα φιλοξενήσει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ανυπομονούμε να υποδεχθούμε φιλάθλους από όλο τον κόσμο στην όμορφη πόλη μας, το λίκνο της ελευθερίας και πόλη των πρωταθλητών».

Παρά τις απειλές του Τραμπ, η τελική απόφαση για τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες ανήκει αποκλειστικά στη FIFA. Το πλάνο των 104 αγώνων έχει ήδη επικυρωθεί από το 2022 και οποιαδήποτε αλλαγή θα προκαλούσε σοβαρά νομικά και οργανωτικά προβλήματα, δεδομένου ότι απομένουν μόλις οκτώ μήνες μέχρι την έναρξη της διοργάνωσης στις 11 Ιουνίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.