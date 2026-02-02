Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός διανύει τη μεγαλύτερη του κρίση επί εποχής Αταμάν μετά και την ήττα από τον Άρη, τα τουρκικά ΜΜΕ έρχονται να μεταφέρουν μια πληροφορία σε ό,τι έχει να κάνει με τον Τούρκο προπονητή και την παρουσία του στον πάγκο της ομάδας.

Συγκεκριμένα το HT Spor, τηλεοπτικός, ραδιοφωνικός σταθμός και ιστοσελίδα, στην Τουρκία αναφέρει ότι σε αποκλειστικότητα είναι σε θέση να γνωρίζει ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση από τον Εργκίν Αταμάν και τους συνεργάτες του να παραιτηθούν από τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Προσθέτει σε ανάρτησή του στο Χ, ότι η παραίτησή ή απόλυση δεν είναι στην… ατζέντα.

«Αποκλειστικό: Ο Εργκίν Αταμάν και η ομάδα του στον Παναθηναϊκό δεν έχουν πρόθεση να παραιτηθούν.

Έχει γίνει γνωστό ότι η παραίτηση ή απόλυση του Αταμάν και των συνεργατών του δεν είναι στην ατζέντα», αναφέρει.

💥ÖZEL - Panathinaikos’ta Ergin Ataman ve ekibinin istifa düşüncesi yok.



☘️Ataman ve ekibi için istifa veya görevden alma durumunun şu an için söz konusu olmadığı öğrenildi.https://t.co/lF0jjh1vJx — HT Spor (@HTSpor) February 2, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.