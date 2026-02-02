Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Δίνουν νέα αύρα προσθήκες-Ταμπόρδα, τα post τους μετά την Κηφισιά

Δίνουν νέο «αέρα» στον Παναθηναϊκό οι μεταγραφές του Ιανουαρίου και ο Ταμπόρδα, ο οποίος πλέον παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής

Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Κηφισιά με 3-0 και επέστρεψε στις νίκες μετά από αρκετά παιχνίδια. Ενώ έφτιαξε και ψυχολογία, ενόψει του πρώτου (εκ των δύο) αγώνα κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ (την ερχόμενη Τετάρτη).

Χθες, πήραν πολύ χρόνο συμμετοχής παίκτες οι οποίοι αποκτήθηκαν πρόσφατα από την ομάδα. Ενώ έπαιξε ξανά ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί και ως μία εσωτερική μεταγραφή.

