Παίκτης της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Χακίμ Σαχαμπό. Η «Ένωση» ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου μέσου (1,85μ.), που αποτελεί την τρίτη της χειμερινή προσθήκη μετά τους Βάργκα και Γκεοργκίεφ.



Το κόστος της μεταγραφής από τη Σταντάρ Λιέγης θα ξεπεράσει τα 2 εκατ. ευρώ, καθώς πέρα από το συγκεκριμένο ποσό προβλέπονται και μπόνους 250.000 ευρώ, που είναι απόλυτα εφικτά για τους Βέλγους, που έχουν διατηρήσει και ποσοστό μεταπώλησης (10%).

Ο Σαχαμπό είχε έρθει από το βράδυ της Παρασκευής στην Αθήνα και ολοκλήρωσε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ. Έχει γεννηθεί στις Βρυξέλλες από πατέρα από το Μπουρουντί και μητέρα από τη Ρουάντα, ωστόσο έχει επιλέξει να παίζει με την εθνική Ρουάντας έχοντας ήδη 9 εμφανίσεις. Πέρασε από την δεύτερη ομάδα της Λιλ, ενώ το 2022 πήγε στη Σταντάρ Λιέγης, η οποία στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν τον έδωσε δανεικό στην Μπέρσοτ, όπου είχε 15 συμμετοχές και 1 ασίστ. Φέτος είχε 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.



