Στην Τουρκία το ποδόσφαιρο συγκλονίζεται από ένα νέο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού, με τις αρχές να προχωρούν σε μαζικές συλλήψεις και προφυλακίσεις.

Μετά από εκτεταμένη έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας Κωνσταντινούπολης, σε συνεργασία με την Εισαγγελία, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε 13 πόλεις (Αθήνα, Σανλιούρφα, Κιουτάχεια, Μανίσα, Σμύρνη, Τραπεζούντα, Ντιγιαρμπακίρ, Μπολού, Αδριανούπολη, Μαλάτια, Αττάλεια και Κιρκλαρελί). Συνολικά 21 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, ανάμεσά τους διαιτητές και παράγοντες ομάδων.

Το Δικαστήριο Κωνσταντινούπολης αποφάσισε την προφυλάκιση οκτώ κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Εγιούπσπορ, Μουράτ Οζκάγια, ενώ άλλοι έντεκα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη λίστα των συλληφθέντων περιλαμβάνονται γνωστά ονόματα διαιτητών, όπως οι Αχμέτ Κιβάντς Καντέρ, Αρίφ Τασκίν, Μπαράν Καραμάν, Μπατουχάν Τοπτσού, καθώς και ο πρώην πρόεδρος της Κασίμπασα, Φατίχ Σαράτς, ο οποίος τελικά αφέθηκε ελεύθερος.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ο Ουμούτ Εκέν, που καταζητούνταν για διασπορά παραπλανητικών πληροφοριών μέσω κοινωνικών δικτύων. Παράλληλα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον επιχειρηματία Τουργκάι Τσινέρ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις στοιχηματισμού, αλλά βρίσκεται στο εξωτερικό.

Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από δηλώσεις του προέδρου της TFF, Ιμπραχίμ Χατζιοσμάνογλου, ο οποίος αποκάλυψε ότι 371 διαιτητές διέθεταν λογαριασμούς στοιχηματισμού και 152 εξ αυτών συμμετείχαν ενεργά. Η Εισαγγελία έκανε λόγο για «κατάχρηση καθήκοντος» και «αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων» βάσει του νόμου 6222 περί πρόληψης βίας και αταξίας στον αθλητισμό.

Η TFF έχει ήδη αναστείλει καθήκοντα σε 149 διαιτητές για περιόδους από 8 έως 12 μήνες, ενώ τώρα καλεί σε απολογία 1.024 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων 27 αγωνίζονται στη Super Lig – ανάμεσά τους και ο διεθνής αμυντικός της Γαλατασαράι, Ερέν Ελμαλί. Τα πρωταθλήματα της τρίτης και τέταρτης κατηγορίας ανεστάλησαν για δύο εβδομάδες.

Το σκάνδαλο ξυπνά μνήμες από το 2011, όταν το τουρκικό ποδόσφαιρο είχε συγκλονιστεί από υπόθεση «στημένων» αγώνων με εμπλοκή ακόμη και της Φενέρμπαχτσε.

