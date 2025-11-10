Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν τη Δευτέρα στη σύλληψη 8 ατόμων, μεταξύ των οποίων και του πρόεδρου ενός αθλητικού συλλόγου της τουρκικής Super Lig, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των φερόμενων παράνομων στοιχημάτων σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (TFF) έχει θέσει επίσης σε αναστολή 1.024 παίκτες εν αναμονή πειθαρχικών ερευνών.

Υπενθυμίζεται ότι η TFF νωρίτερα αυτόν τον μήνα έθεσε σε αναστολή 149 διαιτητές και βοηθούς διαιτητές, μετά από έρευνα στην οποία διαπιστώθηκε ότι στοιχημάτιζαν σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu της Τουρκίας, το δικαστήριο αποφάσισε τη σύλληψη του προέδρου της Eyupspor, Μουράτ Οζκάγια, και επτά ακόμη ατόμα στο πλαίσιο της έρευνας.

Η Eyupspor, η οποία αγωνίζεται στην τουρκική Super Lig, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Reuters να σχολιάσει την είδηση.

Σε ανακοίνωσή της, η TFF ανέφερε ότι παρέπεμψε 1.024 παίκτες από όλα τα πρωταθλήματα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου (PFDK) στο πλαίσιο της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων 27 παικτών της Super Lig, οι οποίοι έχουν όλοι τιμωρηθεί, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και παίκτες της Γαλατασαράι και της Μπεσίκτας.

«Λόγω της προληπτικής παραπομπής 1.024 ποδοσφαιριστών στην PFDK, έχουν ξεκινήσει επειγόντως διαπραγματεύσεις με τη FIFA για τη χορήγηση 15ήμερης περιόδου μεταγραφών και εγγραφών, πέραν της χειμερινής περιόδου μεταγραφών 2025-2026, μόνο σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου οι σύλλογοι να συμπληρώσουν τις ελλείψεις στις ομάδες τους», ανέφερε η TFF.

Ανέφερε επίσης ότι οι αγώνες στα πρωταθλήματα δεύτερης και τρίτης κατηγορίας αναβλήθηκαν για δύο εβδομάδες, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το διοικητικό συμβούλιο της TFF θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση στις 2 μ.μ. τοπική ώρα την Τρίτη.

Η FIFA, η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Reuters να σχολιάσει τις εξελίξεις αλλά και το αίτημα της TFF για 15ήμερη παράταση της μεταγραφικής περιόδου.

Ο πρόεδρος της TFF, Ιμπραήμ Χατσιοσμάνογλου, περιέγραψε την κατάσταση ως «ηθική κρίση στο τουρκικό ποδόσφαιρο». Η έρευνα που διεξήγαγε η ίδια η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποκάλυψε ότι 371 από τους 571 ενεργούς διαιτητές στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Τουρκίας διατηρούσαν λογαριασμούς στοιχημάτων και 152 από αυτούς έπαιζαν ενεργά τυχερά παιχνίδια.

Ένας διαιτητής είχε πραγματοποιήσει 18.227 στοιχήματα, ενώ 42 διαιτητές είχαν στοιχηματίσει σε περισσότερους από 1.000 ποδοσφαιρικούς αγώνες ο καθένας. Άλλοι βρέθηκαν να έχουν στοιχηματίσει μόνο μία φορά.



Πηγή: skai.gr

