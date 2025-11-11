Οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες και σκαρφάλωσαν στο 7-4 ανατρέποντας διαφορά 13 πόντων στην τελευταία περίοδο για να νικήσουν 116-114 τους Μάβερικς στο Ντάλας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε 15 από τους 30 πόντους του στην τελευταία περίοδο, αλλά με 1,2'' να απομένει έκανε φάουλ σε προσπάθεια για τρεις πόντους στον Πι Τζέι Γουάσινγκτον. Αυτός, ωστόσο, αστόχησε ακούσια στην πρώτη και εκούσια στην τελευταία βολή, με το Μιλγουόκι να τη... γλιτώνει.

Ο Greek Freak είχε 7/12 βολές, 10/16 δίποντα και 1/2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 τάπες και 5 λάθη σε 37:23.

Ο Κάιλ Κούζμα έκανε το καλύτερο φετινό του ματς με 26 πόντους έχοντας κι ένα καθοριστικό καλάθι μετά από κλέψιμο στο τελευταίο λεπτό.

Ο Μάιλς Τέρνερ πρόσθεσε 14 πόντους, ενώ οι Ρόλινς, Πόρτις και Γκριν είχαν από 13. Δεν αγωνίστηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Για το Ντάλας, που έπεσε στο 3-8, ο Κούπερ Φλαγκ έκανε ρεκόρ με 26 πόντους, ενώ δεν αγωνίστηκαν οι τραυματίες Κάιρι Ίρβινγκ, Άντονι Ντέιβις και Ντέρεκ Λάιβλι.

Επόμενο ματς για τους Μπακς είναι αυτό με τους Χόρνετς στη Σάρλοτ τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-27, 57-53, 88-79, 114-116

