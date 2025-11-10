Λογαριασμός
Ασύλληπτη τραγωδία στα ATP Finals: Δύο θεατές νεκροί στο Τορίνο

Διπλή τραγωδία στα ATP Finals του Τορίνο, όπου δύο θεατές, ηλικίας 70 και 78 ετών, κατέληξαν μέσα σε λίγες ώρες παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τους κρατήσουν στη ζωή

Η δεύτερη ημέρα των ATP Finals στο Τορίνο επισκιάστηκε από μια ασύλληπτη τραγωδία, καθώς δύο θεατές έχασαν τη ζωή τους μέσα σε διάστημα λίγων ωρών, παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τους κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 70 και 78 ετών. Ο πρώτος ένιωσε αδιαθεσία το πρωί της Δευτέρας στο Fan Village της Πιάτσα Ντ'Άρμι, κοντά στην Inalpi Arena, ενώ ο δεύτερος κατέρρευσε στις εξέδρες κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στον Λορέντσο Μουζέτι και τον Τέιλορ Φριτζ, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι διασώστες έσπευσαν άμεσα για να επιχειρήσουν ανάνηψη, ενώ οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Μολινέτε σε κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, λίγο μετά την εισαγωγή τους, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Η διπλή απώλεια προκάλεσε σοκ στην τενιστική κοινότητα και βύθισε στο πένθος τη διοργάνωση, καθώς η γιορτή του τένις μετατράπηκε σε ημέρα θλίψης.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: τένις
