Ηφαίστειο Μαγιόν: Νέα έκρηξη με λάβα και στάχτη στις Φιλιππίνες – Παραμένει ο συναγερμός στο επίπεδο 3

Νέα εντυπωσιακή έκρηξη σημειώθηκε στο ηφαίστειο Μαγιόν στις Φιλιππίνες, με κάμερες παρακολούθησης να καταγράφουν τεράστια σύννεφα στάχτης, εκρήξεις λάβας και πυρακτωμένα υλικά να κατηφορίζουν τις πλαγιές του ενός από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου.

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Οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (PHIVOLCS) δείχνουν αλλεπάλληλες εκρήξεις τύπου Strombolian, κατά τις οποίες πυρακτωμένα κομμάτια λάβας εκτινάσσονται από τον κρατήρα, ενώ συνεχίζεται η αργή αλλά αδιάκοπη εκροή λάβας.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα έχει πλέον συμπληρώσει περίπου 190 συνεχόμενες ημέρες, γεγονός που την καθιστά μία από τις πιο παρατεταμένες περιόδους ενεργότητας του Μαγιόν τα τελευταία χρόνια.

Αυξημένος κίνδυνος για πυροκλαστικές ροές

Σύμφωνα με το PHIVOLCS, η λάβα συνεχίζει να ρέει σε αρκετές χαράδρες του ηφαιστείου, ενώ καταγράφονται συνεχείς κατολισθήσεις πυρακτωμένων βράχων και πυροκλαστικές ροές (Pyroclastic Density Currents - PDCs), δηλαδή εξαιρετικά επικίνδυνα νέφη υπέρθερμων αερίων, στάχτης και ηφαιστειακών υλικών που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα στις πλαγιές του βουνού.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι συγκεκριμένες ροές αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους, καθώς μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς προειδοποίηση όταν καταρρεύσουν τμήματα των μετώπων λάβας.



Παράλληλα, οι συνεχείς εκπομπές τέφρας ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην ποιότητα του αέρα, να επηρεάσουν την ορατότητα και να δημιουργήσουν δυσκολίες στις αερομεταφορές, εφόσον ενταθεί η δραστηριότητα.

Παραμένει σε ισχύ ο συναγερμός επιπέδου 3

Οι αρχές διατηρούν το Alert Level 3, που σημαίνει ότι το ηφαίστειο βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής αναταραχής και ότι μια πιο ισχυρή ή ακόμη και εκρηκτική μαγματική έκρηξη είναι πιθανή μέσα στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.

Για τον λόγο αυτό:

απαγορεύεται η είσοδος στην Μόνιμη Ζώνη Κινδύνου ακτίνας έξι χιλιομέτρων,

οι κάτοικοι καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα,

οι τοπικές αρχές παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξη του φαινομένου και είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε νέες εκκενώσεις εφόσον χρειαστεί.

Ρεκόρ εκπομπών διοξειδίου του θείου

Ανησυχία προκαλεί επίσης η σημαντική αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO₂), οι οποίες έφθασαν στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της φετινής ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Οι ηφαιστειολόγοι επισημαίνουν ότι οι αυξημένες εκπομπές αερίων αποτελούν ένδειξη ότι μεγάλες ποσότητες μάγματος εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια, διατηρώντας αυξημένη την πιθανότητα νέων εκρήξεων.

Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο

Το Μαγιόν, που βρίσκεται στην επαρχία Αλμπάι, περίπου 330 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μανίλα, θεωρείται ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη. Είναι γνωστό για το σχεδόν τέλειο κωνικό του σχήμα, αλλά και για το ιδιαίτερα βίαιο ιστορικό των εκρήξεών του.

Κατά το παρελθόν έχει προκαλέσει δεκάδες νεκρούς και μαζικές εκκενώσεις οικισμών, με πιο χαρακτηριστική την καταστροφική έκρηξη του 1814, όταν ολόκληρες κοινότητες θάφτηκαν κάτω από στάχτη και ηφαιστειακά υλικά. Η φετινή δραστηριότητα παρακολουθείται διαρκώς, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες εκκενώσεις χιλιάδων κατοίκων.



Πηγή: skai.gr

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