Αμαλιάδα: Νεαροί χτύπησαν 42χρονο μετά από παρατήρηση για επικίνδυνες κόντρες με μηχανές

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας στο Παλούκι Αμαλιάδας, όταν ένας 42χρονος άνδρας δέχθηκε επίθεση, αφού έκανε παρατήρηση σε ομάδα νεαρών που πραγματοποιούσαν επικίνδυνους ελιγμούς και κόντρες με μοτοσυκλέτες στην περιοχή.

Ο 42χρονος βρισκόταν στο λιμανάκι μαζί με τον ανήλικο γιο του,όπου είχαν πάει για ψάρεμα. Η παρέμβασή του προς τους νεαρούς, με αφορμή τον κίνδυνο που δημιουργούσαν οι επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές, φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για τη συμπλοκή.

Ξυλοδαρμός μπροστά στον γιο του

Όπως δημοσύευσε το ilialive.gr, μέλη της παρέας επιτέθηκαν στον 42χρονο και τον χτύπησαν, ενώ ο ανήλικος γιος του παρακολουθούσε το περιστατικό.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Πριν από τη διακομιδή του, πρώτες βοήθειες προσέφερε ο φαρμακοποιός και διασώστης Θάνος Μπακέλας, ο οποίος έσπευσε στο σημείο.

Συνελήφθη ένας 14χρονος

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις του Αστυνομικού Τμήματος, της Τροχαίας και της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, παρουσία και του Αστυνομικού Διευθυντή Ηλείας, Ταξιάρχου Παρασκευά Μασούρα.

Οι εμπλεκόμενοι αποχώρησαν από το σημείο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν εκτεταμένες αναζητήσεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 14χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση.



Πηγή: skai.gr

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