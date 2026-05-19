Ηχούν τα κανόνια στο Βόρειο Λονδίνο! 22 χρόνια μετά το αήττητο πρωτάθλημα του Αρσέν Βενγκέρ, του Τιερί Ανρί, του Ρομπέρ Πιρές και των άλλων παιδιών, η Άρσεναλ κατακτά και πάλι τον τίτλο στην Premier League, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι δεν κατάφερε να νικήσει στο Μπόρνμουθ (έμεινε στο 1-1 κι έμεινε 4 βαθμούς πίσω, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε).

Η Άρσεναλ πανηγυρίζει το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, ενώ στις 30 του μήνα θα διεκδικήσει το πρώτο της Champions League, στον τελικό της Βουδαπέστης με αντίπαλο την Παρί Σεν Ζερμέν. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος δίνει τη δυνατότητα στον θριαμβευτή Μικέλ Αρτέτα να αφοσιωθεί αποκλειστικά στο μεγάλο παιχνίδι του «Φέρενς Πούσκας Αρένα», όπου το ξεκάθαρο φαβορί είναι η ομάδα από το Παρίσι (και κάτοχος του τροπαίου). Οι «κανονιέρηδες» καταλαμβάνουν την τρίτη θέση στη λίστα με τα πρωταθλήματα Αγγλίας, πίσω από Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έχουν από 20 τίτλους.



