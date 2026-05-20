Θλίψη στον χώρο του μπάσκετ και ιδιαίτερα στον Ολυμπιακό, μετά την είδηση του θανάτου του Κάρεϊ Σκάρι σε ηλικία 63 ετών. Ο Αμερικανός φόργουορντ υπήρξε ο πρώτος ξένος που φόρεσε τη φανέλα των «ερυθρολεύκων», αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα σε μια εποχή που το ελληνικό μπάσκετ άρχιζε να ανοίγεται στον κόσμο.

Ο Σκάρι, γνωστός για το εκρηκτικό του παιχνίδι και την ενέργεια που έφερνε στο παρκέ, είχε περάσει από το NBA με τη φανέλα των Utah Jazz και των New York Knicks, πριν κάνει το βήμα προς την Ευρώπη. Τη σεζόν 1988-89 ήρθε στην Ελλάδα για να ενισχύσει τον Ολυμπιακό, σε μια περίοδο που ο σύλλογος επένδυε δυναμικά στο μπάσκετ και έβαζε τις βάσεις για την επόμενη δεκαετία.

Με τους Πειραιώτες αγωνίστηκε σε 19 παιχνίδια, σημειώνοντας συνολικά 400 πόντους και κερδίζοντας την εκτίμηση των φιλάθλων για το πάθος και τη συνέπειά του. Η εμπειρία του από το NBA έδωσε άλλη πνοή στην ομάδα, που τότε έκανε τα πρώτα της βήματα προς τη σύγχρονη εποχή του ελληνικού μπάσκετ.

Μετά την παρουσία του στην Ελλάδα, ο Σκάρι συνέχισε την καριέρα του σε ευρωπαϊκές και νοτιοαμερικανικές ομάδες, μέχρι που ένα σοβαρό τροχαίο στη Βαρκελώνη τον ανάγκασε να αποσυρθεί πρόωρα από την ενεργό δράση.

Η είδηση του θανάτου του, που έγινε γνωστή από την οικογένειά του στις 18 Μαΐου, προκάλεσε συγκίνηση σε όσους τον γνώρισαν και θυμούνται την εποχή που ο Ολυμπιακός έκανε τα πρώτα του βήματα με ξένους παίκτες. Ένας άνθρωπος που έγραψε τη δική του μικρή, αλλά σημαντική, σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.

