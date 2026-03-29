Super League 2: Τρεις συλλήψεις στο ΟΑΚΑ πριν από το Super Cup

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων πριν το Super Cup της Super League 2 ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Ηρακλή στο ΟΑΚΑ. Πρόκειται για μία γυναίκα ηλικίας 35 ετών (για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών) και δύο ανδρών 41 και 43 ετών (που είχαν καπνογόνα).

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου το Σάββατο 28-3-2026 στο γήπεδο «Ο.Α.Κ.Α.» στο Μαρούσι, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας, κατά τους οποίους συνελήφθησαν -3- άτομα, ηλικίας 43, 41 και 35 ετών.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α και το Αστυνομικό Τμήμα Ο.Α.Κ.Α./Δ.Α.Β.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α., σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων και αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατελήφθη 35χρονη να κατέχει μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Ακόμα, στην κατοχή του 41χρονου και του 35χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- καπνογόνα.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.