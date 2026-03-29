Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό AKTOR: Αμφίβολος ο Χέιζ-Ντέιβις για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Αμερικανός φόργουορντ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στην αριστερή γάμπα. Εκτός προπονήσεων παραμένουν οι Χουάντσο, Γκραντ, Ρογκαβόπουλος και Σαμοντούροφ

Χέις Ντέιβις

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens (30/03, 19:00, ΕΡΤ 2, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr), στο ματς που θα ρίξει την αυλαία της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Στην προπόνηση των «πράσινων» το Σάββατο (29/03), προέκυψε ένα ακόμη πρόβλημα για τον Εργκίν Αταμάν. Συγκεκριμένα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στην αριστερή γάμπα και η συμμετοχή του στο ντέρμπι θα κριθεί ανήμερα του αγώνα.

Όσον αφορά στους υπόλοιπους, οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (γαστρεντερίδα), Τζέριαν Γκραντ (ρωγμώδες κάταγμα στο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού), Νίκος Ρογκαβόπουλος (θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού) και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ (φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού ποδιού) παρέμειναν εκτός προγράμματος.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΚΑΕ Παναθηναϊκός Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
