Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, μετά το λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια προπόνησης της εθνικής Ρουμανίας.

Ο 80χρονος προπονητής βρίσκεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών του Βουκουρεστίου, όπου σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση υποβάλλεται σε διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπευτικές παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για τη σταθεροποίηση του καρδιακού του ρυθμού.



Οι γιατροί έχουν αποκλείσει το έμφραγμα και αποδίδουν το επεισόδιο στην κόπωσή του, αλλά και την απογοήτευση μετά τον αποκλεισμό από την Τουρκία στα playoffs για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Φυσικά δεν πρόκειται να ταξιδέψει στη Σλοβακία για το φιλικό ματς της εθνικής Ρουμανίας.

Η σύζυγός του, Νέλι Λουτσέσκου, ενημερώθηκε από τον γιο της και προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν. «Έφυγε από το σπίτι μια χαρά σήμερα το πρωί, ένιωθε καλά. Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη. Είναι πιθανώς η επίδραση των συναισθημάτων και του θυμού μετά τον αγώνα στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ραζβάν με πήρε τηλέφωνο από την Ελλάδα για να μου το πει. Ήταν κι αυτός πολύ ανήσυχος, φυσικά. Περιμένουμε πληροφορίες από το νοσοκομείο, ελπίζουμε να είναι καλά», δήλωσε στα ρουμανικά ΜΜΕ.

