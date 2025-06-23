Λογαριασμός
«Τελεσίγραφο» από ΠΑΟΚ σε Μεϊτέ για να απαντήσει μέχρι την Πέμπτη

Αποφασισμένος να μην περιμένει για πολύ τον Σουαλιό Μεϊτέ είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με ενημέρωση της ΠΑΕ, έδωσε διορία μέχρι την Πέμπτη στον Γάλλο χαφ

ΠΑΟΚ: «Τελεσίγραφο» σε Μεϊτέ για να απαντήσει μέχρι την Πέμπτη

Αποφασισμένος να κλείσει κάθε εκκρεμότητα άμεσα προκειμένου να συνεχίσει τον σχεδιασμό του είναι ο ΠΑΟΚ!

Τη στιγμή που ο «δικέφαλος» ετοιμάζεται να αναχωρήσει για Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, τρέχει τόσο τα μεταγραφικά όσο και τα θέματα των ανανεώσεων.



Μια από αυτές είναι και του Σουαλιό Μεϊτέ. Ο ΠΑΟΚ προσφέρει στον Γάλλο συμβόλαιο για 1+1 χρόνια, την στιγμή που ο ίδιος ο παίκτης επιθυμεί κλειστό διετές.

Για τον λόγο αυτόν, η ασπρόμαυρη ΠΑΕ έδωσε... τελεσίγραφο στον Μεϊτέ, να απαντήσει μέχρι την Πέμπτη 26 Ιουνίου, καθώς θέλει να προλάβει κάθε πιθανότητα «παγώματος» της υπόθεσης από την στιγμή που υπάρχει και η Μπενφίκα.

Θυμίζουμε ότι το καλοκαίρι του 2024, η υπόθεση αυτή είχε ταλαιπωρήσει αρκετά τον οργανισμό του ΠΑΟΚ και η «χρυσή τομή» άργησε να βρεθεί περίπου πέντε μήνες, αφού ο Γάλλος επέστρεψε, ξανά, ως δανεικός στην Τούμπα από την Μπενφίκα.
