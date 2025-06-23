ΠΑΟΚ: «Τελεσίγραφο» σε Μεϊτέ για να απαντήσει μέχρι την Πέμπτη

Αποφασισμένος να κλείσει κάθε εκκρεμότητα άμεσα προκειμένου να συνεχίσει τον σχεδιασμό του είναι ο ΠΑΟΚ!



Τη στιγμή που ο «δικέφαλος» ετοιμάζεται να αναχωρήσει για Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, τρέχει τόσο τα μεταγραφικά όσο και τα θέματα των ανανεώσεων.

Μια από αυτές είναι και του. Ο ΠΑΟΚ προσφέρει στον Γάλλο συμβόλαιο για 1+1 χρόνια, την στιγμή που ο ίδιος ο παίκτης επιθυμεί κλειστό διετές.Για τον λόγο αυτόν, η ασπρόμαυρη ΠΑΕ έδωσε..., να απαντήσει μέχρι την, καθώς θέλει να προλάβει κάθε πιθανότητα «παγώματος» της υπόθεσης από την στιγμή που υπάρχει και η Μπενφίκα.Θυμίζουμε ότι το καλοκαίρι του 2024, η υπόθεση αυτή είχε ταλαιπωρήσει αρκετά τον οργανισμό του ΠΑΟΚ και η «χρυσή τομή» άργησε να βρεθεί περίπου πέντε μήνες, αφού ο Γάλλος επέστρεψε, ξανά, ως δανεικός στην Τούμπα από την Μπενφίκα.

