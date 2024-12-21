Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το «viral» video με τον γιο του Λεσόρ: «Κλέβει» την μπάλα πριν από την έναρξη του Παναθηναϊκός-Μπασκόνια – Τον λατρέψαμε…

Λίγο πριν από την έναρξη του ματς Παναθηναϊκός-Μπασκόνια και όσα δραματικά ακολούθησαν, ο γιος του τραυματία, Ματίας Λεσόρ, «πρωταγωνίστησε» σε ένα αστείο περιστατικό...   

Λεσόρ

Ο μικρός Μάτσον Λεσόρ, γιος του Ματίας Λεσόρ, κλέβει την παράσταση σε κάθε αγώνα του Παναθηναϊκού, με το χαμόγελό του και τη γλυκιά παρουσία του.

Έτσι κι αυτή τη φορά, ο μικρός μπόμπιρας βρέθηκε και πάλι στο γήπεδο για να δει τον πατέρα του. Πριν από τον σοκαριστικό τραυματισμό του -που κυριολεκτικά «πάγωσε» το ΟΑΚΑ- ο Μάτσον ήταν πρωταγωνιστής σε ένα αστείο περιστατικό εντός του παρκέ.

Σε βίντεο που κατέγραψε οπαδός του Παναθηναϊκού, φαίνεται ο μικρός μπόμπιρας να κλέβει την μπάλα από το κέντρο του γηπέδου, λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ, με τους υπεύθυνους του «τριφυλλιού» να τον κυνηγούν, αλλά μάταια... Ο μικρός είναι, πραγματικά, απολαυστικός. Ώσπου, κάποια στιγμή καταφέρνουν να πιάσουν τον χαριτωμένο... «εισβολέα» και λίγο μετά ο Μάτσον Λεσόρ να ξεσπά σε κλάματα, με τον Χουάντσο Ερναγκόμεζ να επεμβαίνει, παίρνοντάς τον αγκαλιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ματίας Λεσόρ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark