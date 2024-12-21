Ο μικρός Μάτσον Λεσόρ, γιος του Ματίας Λεσόρ, κλέβει την παράσταση σε κάθε αγώνα του Παναθηναϊκού, με το χαμόγελό του και τη γλυκιά παρουσία του.

Έτσι κι αυτή τη φορά, ο μικρός μπόμπιρας βρέθηκε και πάλι στο γήπεδο για να δει τον πατέρα του. Πριν από τον σοκαριστικό τραυματισμό του -που κυριολεκτικά «πάγωσε» το ΟΑΚΑ- ο Μάτσον ήταν πρωταγωνιστής σε ένα αστείο περιστατικό εντός του παρκέ.

Σε βίντεο που κατέγραψε οπαδός του Παναθηναϊκού, φαίνεται ο μικρός μπόμπιρας να κλέβει την μπάλα από το κέντρο του γηπέδου, λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ, με τους υπεύθυνους του «τριφυλλιού» να τον κυνηγούν, αλλά μάταια... Ο μικρός είναι, πραγματικά, απολαυστικός. Ώσπου, κάποια στιγμή καταφέρνουν να πιάσουν τον χαριτωμένο... «εισβολέα» και λίγο μετά ο Μάτσον Λεσόρ να ξεσπά σε κλάματα, με τον Χουάντσο Ερναγκόμεζ να επεμβαίνει, παίρνοντάς τον αγκαλιά.

Με εχει πιάσει η καρδιά μου δεν αντέχω…



Σ αγαπάω Χουαντσο Ερναγκομεθ



Τι ψυχάρα είσαι ;



#paobc pic.twitter.com/SzNcbzEcCz — UPC13 ☘︎ (@upc_familia) December 19, 2024

Πηγή: skai.gr

