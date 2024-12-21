Παναθηναϊκός: Μέχρι τότε θα έχει πεντάρι, τα δεδομένα της μεταγραφής

Ο Παναθηναϊκός έχει βγει στην αγορά για την απόκτηση πενταριού, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπασκόνια, στα πλαίσια της 17ης αγωνιστικής της Euroleague. Μάλιστα, υπάρχουν νέα καθοριστικά δεδομένα όσον αφορά τις εξελίξεις της μεταγραφής αυτής.

Οι εξελίξεις θα είναι πολύ άμεσες όσον αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση. Ο Εργκίν Αταμάν κοιτάει για περίπτωση ψηλού ο οποίος θα έχει Ευρωπαϊκή εμπειρία και δεν θα θέλει έξτρα χρόνο για να προσαρμοστεί. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε φάση όπου… συλλέγουν ονόματα, καθώς κάνουν έρευνα αγοράς.

Πηγή: skai.gr

