Η στιγμή που ο Εμπαπέ συνειδητοποιεί πως ο Μόντριτς έχει περισσότερα τρόπαια από την ηλικία του

Ένα ξεχωριστό στατιστικό προέκυψε μετά την κατάκτηση του Διηπειρωτικού Κυπέλλου από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα, ο Λούκα Μόντριτς έφτασε τους 36 τίτλους στην καριέρα του, με τους 28 από αυτούς να είναι με τη φανέλα της «βασίλισσας της Ευρώπης».

Αυτό προκάλεσε την έκπληξη του Κιλιάν Εμπαπέ, όταν συνειδητοποίησε πως ο Κροάτης έχει περισσότερους τίτλους στη Ρεάλ σε σύγκριση με την ηλικία του!

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί

Kylian Mbappé finding out Modrić has more Real Madrid trophies than he has yeaes. 😂



pic.twitter.com/6kIuB3VC1k — TC (@totalcristiano) December 20, 2024

