Η στιγμή που ο Εμπαπέ συνειδητοποιεί πως ο Μόντριτς έχει περισσότερα τρόπαια από την ηλικία του

Δείτε το αστείο στιγμιότυπο από τα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την κατάκτηση του Fifa International Cup

Εμπαπέ

Ένα ξεχωριστό στατιστικό προέκυψε μετά την κατάκτηση του Διηπειρωτικού Κυπέλλου από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα, ο Λούκα Μόντριτς έφτασε τους 36 τίτλους στην καριέρα του, με τους 28 από αυτούς να είναι με τη φανέλα της «βασίλισσας της Ευρώπης».

Αυτό προκάλεσε την έκπληξη του Κιλιάν Εμπαπέ, όταν συνειδητοποίησε πως ο Κροάτης έχει περισσότερους τίτλους στη Ρεάλ σε σύγκριση με την ηλικία του!

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί

