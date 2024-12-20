Euroleague: Ο Ολυμπιακός 90-85 την Άλμπα - Λύτρωση με Φουρνιέ και Βεζένκοφ

Γλύτωσε μέγα κάζο στο φινάλε και έκλεισε τις εντός έδρας ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του για το 2024 με τεράστια νίκη ο Ολυμπιακός.

Με τους Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ να τους παίρνουν από το χέρι στα τελευταία 70 δευτερόλεπτα πετυχαίνοντας από τέσσερις πόντους ο κάθε ένας, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με το αγχωτικό 90-85 της μαχητικής Άλμπα Βερολίνου στο ΣΕΦ, ολοκληρώνοντας τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης με σπουδαίο όπως εξελίχθηκε το ματς, αποτέλεσμα.

Λίγο έλειψε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να πληρώσει τα πολλά λάθη της, αλλά και την μέτρια έως κακή αμυντική της λειτουργία, ωστόσο, στα κρίσιμα, οι δύο σούπερ σταρ της ήταν εκεί να δώσουν απαντήσεις στο επιθετικό κρεσέντο των Γερμανών στην τελευταία περίοδο. Κάπως έτσι, οι Πειραιώτες ανέβηκαν στο 11-6 και στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός, που ξεκίνησε το ματς έχοντας στην αρχική του πεντάδα τους Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ, μπήκε πολύ συγκεντρωμένα στο παιχνίδι και με αρκετή διάθεση να παίξει το μπάσκετ του, επιβάλλοντας τον δικό του ρυθμό από νωρίς. Με τον Φουρνιέ να πετυχαίνει τους πρώτους πόντους και τους και τους Φαλ και Βεζένκοφ να προσθέτουν από ένα δίποντο και τρίποντο αντίστοιχα, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 10-4 στο τρίλεπτο. Μάλιστα, λίγο αργότερα, με καλάθια των δύο Γάλλων έφτασαν στο +10 (16-6), προτού η Άλμπα Βερολίνου αντιδράσει και με μπροστάρη τον Τόμας μειώσει με ένα γρήγορο 7-0 στους 3 (16-13) στο 6'.

Η απάντηση των Πειραιωτών ήρθε με ένα ελεύθερο τρίποντο από τον Γουόκαπ, ενώ, η είσοδος του Μιλουτίνοφ στο παρκέ έδωσε περαιτέρω δυναμική κοντά στη ρακέτα, με τον Σέρβο να σκοράρει τρεις πόντους σε αυτό το διάστημα για το 24-17 στο 8'. Με βολές του Χέρμανσον και ένα καλάθι του Πίτερς στον αιφνιδιασμό μετά την καλή άμυνα του Παπανικολάου, το δεκάλεπτο έκλεισε στο +7 και το 26-19.

Διαφορετικό τελείως ήταν το σκηνικό στη δεύτερη περίοδο, εκεί όπου οι γηπεδούχοι χαλάρωσαν... επικίνδυνα στην άμυνά τους, με το δεκάλεπτο να θυμίζει εν πολλοίς εκείνο προ ολίγων ημερών κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια. Οι Γερμανοί ένιωθαν άνετα στο «άναρχο» μπάσκετ που έπαιζαν και με τους Γουίλιαμς, Σάμαρ και Ραπίκ προσπέρασαν για πρώτη φορά στο 14' (26-28). Η είσοδος του Φαλ αυτή τη φορά, λειτούργησε ευεργετικά για τον Ολυμπιακό, με τον Γάλλο να κυριαρχεί στη ρακέτα. Μαζί με τον ΜακΚίσικ και τον Γκος κατάφεραν και έβγαλαν ωραίους συνδυασμούς για το 38-34 στο 17' με δικά τους καλάθια. Σπανιόλο και Γουέτζελ όμως βρήκαν απαντήσεις για τους Βερολινέζους (41-41), προτού ο Ντόρσεϊ με ένα μεγάλο τρίποντο στα 11 δευτερόλεπτα και μια μεγάλη άμυνα του Φαλ στο φινάλε, στείλει τον Ολυμπιακό στα αποδυτήρια μπροστά με σκορ 44-41.

Η ολιγόλεπτη διακοπή του ημιχρόνου φαίνεται πως «καθάρισε» το μυαλό του Ολυμπιακού, ο οποίος και μπήκε με πάθος και ένταση στην άμυνά του στο τρίτο δεκάλεπτο. Με τον Μουσταφά Φαλ να είναι ασταμάτητος στο ζωγραφιστό και να τελειώνει διαρκώς τις φάσεις με καρφώματα, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν στροφές και στην επίθεση. Με τέσσερις πόντους του Γάλλου σέντερ, έξι του Βεζένκοφ και ένα τρίποντο του Φουρνιέ (είχε και 2 ασίστ στα καλάθια του Φαλ), οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με +10 (55-45) στο 23'. Τόμας και Σπανιόλο ροκάνισαν τη διαφορά για την Άλμπα, αλλά ο Φαλ με δύο νέα δικά του καλάθια έκανε το 59-52 δύο λεπτά αργότερα, με τον θηριώδη σέντερ να έχει 16 πόντους σε αυτό το σημείο με 8/8 σουτ.

Την ώρα όπου οι φιλοξενούμενοι έβρισκαν σκορ κατά κύριο λόγο από την γραμμή των βολών, ο Ολυμπιακός με δύο back-to-back τρίποντα των Βιλντόσα και Φουρνιέ πήγε για πρώτη φορά στο +12 (66-54) στο 28', ενώ μισό λεπτό μετά, έγινε το 68-56 με το απίθανο ανάποδο κάρφωμα του ΜακΚίσικ! Ωστόσο, η Άλμπα έβγαλε μερικές καλές φάσεις στο φινάλε και έκλεισε το δεκάλεπτο με σκορ στο 69-62.

Η αντεπίθεση των Γερμανών συνεχίστηκε και στις αρχές της τέταρτης και τελευταίας περιόδου. Εκεί όπου η άμυνα των Πειραιωτών δεν λειτούργησε καλά και σε συνδυασμό με αρκετά χαμένα σουτ, επέτρεψε στην Άλμπα να προσπεράσει στο σκορ για το 75-74 στο 33'. Με ένα μεγάλο και παλικαρίσιο καλάθι μπροστά σε πολλούς αμυντικούς από τον Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 76-75 και λίγο μετά με νέο καλάθι του Βούλγαρου με 78-75, προτού οι Γουίλιαμς και Τόμας με δύο σερί τρίποντα γραφτεί το 80-81 στο 35'.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να διατηρήσει τη διαφορά των πέντε πόντων και να πάρει τη νίκη με 90-85.

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 44-41, 69-62, 90-85.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.