«Έχει πρόταση από τον Ολυμπιακό ο Μπάρε»

νδιαφέρον για τον Αλβανό μέσο, Κέιντι Μπάρε έχει δείξει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με ανάρτηση Ισπανού δημοσιογράφου

Keidi Bare

Σενάριο που συνδέει τον Ολυμπιακό με τον Κέιντι Μπάρε αναπτύχθηκε στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Αρτούρ Ντίαθ, ο Αλβανός μέσος δεν πρόκειται ν’ ανανεώσει το συμβόλαιο με την Εσπανιόλ, το οποίο λήγει σε τρεις μέρες.

Κατά την ίδια πηγή λοιπόν, βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, αλλά έχει προτάσεις και από ομάδες όπως οι «ερυθρόλευκοι» και η Λεγανές.

Ο Μπάρε προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν, πραγματοποιώντας 42 συμμετοχές με την Εσπανιόλ και βοηθώντας την ομάδα να επιστρέψει στη La Liga.

Ανήκει στον σύλλογο της Βαρκελώνης από το 2020 (παίζοντας συνολικά 119 αγώνες), ενώ πριν είχε αγωνιστεί για μια διετία στη Μάλαγα (με 48 συμμετοχές).

Είναι διεθνής με την Αλβανία (29 εμφανίσεις και 2 γκολ), ενώ σε νεαρή ηλικία βρέθηκε στα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού.

