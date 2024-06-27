Σενάριο που συνδέει τον Ολυμπιακό με τον Κέιντι Μπάρε αναπτύχθηκε στην Ισπανία.



Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Αρτούρ Ντίαθ, ο Αλβανός μέσος δεν πρόκειται ν’ ανανεώσει το συμβόλαιο με την Εσπανιόλ, το οποίο λήγει σε τρεις μέρες.



Κατά την ίδια πηγή λοιπόν, βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, αλλά έχει προτάσεις και από ομάδες όπως οι «ερυθρόλευκοι» και η Λεγανές.



Ο Μπάρε προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν, πραγματοποιώντας 42 συμμετοχές με την Εσπανιόλ και βοηθώντας την ομάδα να επιστρέψει στη La Liga.



Ανήκει στον σύλλογο της Βαρκελώνης από το 2020 (παίζοντας συνολικά 119 αγώνες), ενώ πριν είχε αγωνιστεί για μια διετία στη Μάλαγα (με 48 συμμετοχές).



Είναι διεθνής με την Αλβανία (29 εμφανίσεις και 2 γκολ), ενώ σε νεαρή ηλικία βρέθηκε στα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού.

⚡️El @RayoVallecano está en conversaciones con Keidi Bare.



El albanés, termina contrato en 3 días y NO va a renovar con el @RCDEspanyol.



Tiene alguna propuesta más como Olympiakos y Leganés.



Jugador que en algunos mercados, el @RayoVallecano preguntó por el.



Negociando 🤝 pic.twitter.com/Cb8D1spuS1 June 27, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.