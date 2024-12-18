Με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μπακς κατάφεραν να ολοκληρώσουν την σούπερ πορεία τους στο NBA Cup και να κατακτήσουν το τρόπαιο στο Λας Βέγκας, καθώς τα ξημερώματα επικράτησαν 97-81 των Θάντερ στην «T-Mobile Arena».

Τα «ελάφια» κατέκτησαν το δεύτερο τρόπαιό τους επί εποχής Γιάννη, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να πραγματοποιεί μία εκπληκτική εμφάνιση στη Νεβάδα! Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» πέτυχε 26 πόντους (10/19 δίποντα, 6/11 βολές), μάζεψε 19 ριμπάουντ και μοίρασε 10 ασίστ, ενώ είχε 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ σε 36 λεπτά.

Όπως είναι λογικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε MVP και πανηγύρισε με την ψυχή του και τη δική του ατομική διάκριση, έχοντας περάσει το προηγούμενο διάστημα πολύ δύσκολα, με αρκετή κριτική εναντίον του αλλά και της ομάδας του.

Το Μιλγουόκι ήταν καταιγιστικό, έχοντας 17 τρίποντα στον αγώνα, και είχε σε πολύ μεγάλη βραδιά τους Μπρουκ Λόπεζ (3/6 τρίποντα, 9 ριμπάουντ) και Γκάρι Τρεντ τζούνιορ (3/6 τρίποντα), οι οποίοι πέτυχαν έκαστος από 13 πόντους, ενώ πολύ σημαντική ήταν η συνεισφορά του Ντέμιαν Λίλαρντ που είχε 23 πόντους (5/10 τρίποντα).

Ο Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ σκόραρε 21 πόντους και ο Τζέιλεν Γουίλιαμς πρόσθεσε 18 για τους Θάντερ, οι οποίοι είχαν 99 πόντους τουλάχιστον σε κάθε τους παιχνίδι τη φετινή σεζόν, αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι είχαν 34% στο σουτ.

Το Μιλγουόκι έπαιξε χωρίς τον Κρις Μίντλετον και κατάφερε να βελτιώσει το σερί του σε 12-1 στους αγώνες για το NBA Cup, μαζί με το 7-0 τη φετινή σεζόν. Μάλιστα, οι Μπακς είναι η μοναδική ομάδα στο in-season τουρνουά που έχασαν στην Ιντιάνα στα περσινά ημιτελικά.

Ο Γιάννης κορυφαίος του NBA Cup

Πρωταγωνιστής στην κατάκτηση του NBA Cup από τους Μπακς, στο Λας Βέγκας, ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έκανε ένα ιστορικό triple-double στον τελικό της διοργάνωσης απέναντι στους Θάντερ (97-81).

