Βρυχήθηκε ο Παναθηναϊκός και ταπείνωσε την Αρμάνι

Σαν… ηφαίστειο που ξυπνά ο Παναθηναϊκός! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδειξε επιτέλους τα στοιχεία που την έκαναν πέρσι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διέλυσε με σκορ 103-74 την Αρμάνι Μιλάνο των 6 σερί νικών, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και ανέβηκε στο 9-7 στην κατάταξη μέσα σε ένα «φλεγόμενο» ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» μπήκαν πολύ δυνατά στο ματς και προηγήθηκαν 14-0 με τρομερές άμυνες από όλους και κυρίως τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Το επιθετικό ρεσιτάλ του Κέντρικ Ναν, που έβαλε 21 πόντους με 7 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο, έστειλε τη διαφορά σε πολύ υψηλά επίπεδα (38-15) και από εκεί και πέρα δεν υπήρχε επιστροφή για τους Ιταλούς.

Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε τελικά το ματς με 39 πόντους και έκανε ρεκόρ καριέρας στην Ευρώπη για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν, έχοντας 8/16 τρίποντα. Σπουδαία εμφάνιση για τον Τζέριαν Γκραντ, που έβγαλε αντίδραση μετά το 0/9 της Πόλης και είχε 12 πόντους, 8 ασίστ και 3 κλεψίματα.

9 πόντοι και 6 ασίστ με 3/4 τρίποντα για τον Κώστα Σλούκα, 9 πόντοι μαζί με 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τον θετικό Ομέρ Γιουρτσεβέν, τρομερός ο Καλαϊτζάκης με 7 πόντους και μπόλικη δουλειά που δεν αποτυπώνεται στη στατιστική. Από τους φιλοξενούμενους, που έπεσαν στο 9-7, ο Νίκολα Μίροτιτς έβαλε 16 πόντους και ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς 15.

Στην επόμενη αγωνιστική της «διαβολοβδομάδας», ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Μπασκόνια (19/12, 21:15), και η Αρμάνι θα φιλοξενήσει την Μπάγερν στο Μιλάνο (20/12, 22:00).

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά με καλάθια των Ερνανγκόμεθ και Λεσόρ για το 4-0. Ο Ναν πήρε τη «σκυτάλη», έριξε με σταυρωτή τον Ρίτσι στο παρκέ και ευστόχησε από μακριά για το 7-0 των γηπεδούχων. Παρά το πρώτο τάιμ άουτ του Μεσίνα, οι «πράσινοι» συνέχισαν να βγάζουν άμυνες και να σκοράρουν στις επιθέσεις τους χωρίς πρόβλημα. Ο Γκραντ έβαλε δύο λέι απ και ο Ναν «σώριασε» και τον Σιλντς, πετυχαίνοντας τρίποντο για το 14-0 του Παναθηναϊκού και το δεύτερο τάιμ άουτ του Ιταλού τεχνικού. Η Αρμάνι κατάφερε να σκοράρει με τον Μίροτιτς μετά από 4 αγωνιστικά λεπτά χωρίς πόντο, όμως ο Ναν της απάντησε με ακόμη ένα τρίποντο για το 17-2. Ο Χουάντσο έκανε φοβερό φόλοου κάρφωμα, ενώ Γκραντ έκλεψε και ο Καλαϊτζάκης τέλειωσε τη φάση στον αιφνιδιασμό για το 21-4. Ο Μίροτιτς έβαλε το πρώτο τρίποντο των φιλοξενούμενων (21-7), όμως μετά τις φοβερές άμυνες του Καλαϊτζάκη ο Ναν έφτασε τα πέντε μακρινά σουτ και έγραψε το 28-7. Ο Μίροτιτς και ο Καλαϊτζάκης αντάλλαξαν βολές (30-9), πριν ο Ναν και ο Κοζέρ βάλουν τρίποντα για το 33-12. Ο Γκραντ σκόραρε από κοντά (35-12), ενώ ο Ναν έφτασε τα 7 μακρινά σουτ για το 38-12. Η πρώτη περίοδος έληξε 38-15 με buzzer beater του Ντιμιτρίεβιτς.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Γκραντ βρήκε στόχο για τρεις (41-17) και ο Ντιμιτρίεβιτς σκόραρε από κοντά για το 41-19. Ο Μήτογλου μπήκε και αυτός στον… χορό των τριπόντων από τη γωνία (44-19), πριν ο Γιουρτσεβέν καρφώσει μετά την ασίστ του Μπράουν για το 46-19. Ο Τούρκος σέντερ έκανε ένα φόλοου και σκόραρε (48-19), με τον Σιλντς να βάζει δύο βολές για το 48-21. Ο Οσμάν σκόραρε από κοντά (50-21) και ο Γκιλέσπι έβαλε δύο βολές για το 50-23. Ο Γιουρτσεβέν πήρε σωστά την μπάλα και έβαλε καλάθι (52-23), πριν ο Μήτογλου τρέξει στον αιφνιδιασμό και γράψει το 54-23. Ο Γκιλέσπι μείωσε για τους Ιταλούς με χουκ (56-26), με τον Μάνιον να γράφει το double score από κοντά (56-28). Ο Ναν έβαλε τρεις συνεχόμενες βολές (59-28), όμως η Αρμάνι βρήκε δύο τρίποντα από Μάνιον και Σιλντς για το 59-34. Ο πρώτος σκόραρε εκ νέου με λέι απ (59-36), με τον Σλούκα να ευστοχεί από την κορυφή για το 62-36. Μίροτιτς και Σιλντς μείωσαν για τους φιλοξενούμενους στο 62-40 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ναν συνέχισε το… βιολί του (64-42), με τον Καλαϊτζάκη να βάζει τρίποντο από τη γωνία για το 67-42. Ο Μίροτιτς απάντησε από μακριά (67-45), όμως ο Ναν με περίτεχνη ενέργεια έγραψε το 69-45 και έκανε ρεκόρ καριέρας στην Ευρώπη. Ο Μάνιον μείωσε με μαρκαρισμένο λέι απ (69-48), πριν ο Χουάντσο πάει στη γραμμή και γράψει το 71-48. Ο Σιλντς έβαλε τυχερό καλάθι (71-50), όμως ο Μπράουν του απάντησε με ταμπλό για το 73-50. Ο Μίροτιτς και ο Σιλντς έφεραν λίγο πιο κοντά τους Ιταλούς (73-54), με τον Λεσόρ να πηγαίνει στη γραμμή και να γράφει το 74-54 με μία βολή. Ο Ντιμιτρίεβιτς συνέχισε το σχετικά καλό διάστημα των φιλοξενούμενων (74-56), με τον Λεσόρ να βάζει αυτή τη φορά 2/2 βολές για το 76-56. Ο τρομερός Γκραντ σούταρε εύστοχα από τη γωνία (79-58), και η τρίτη περίοδος έληξε 79-60 με κάρφωμα του ΛεΝτέι.

Στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, ο Ναν έβαλε κι άλλο τρίποντο, με τον Μήτογλου να ακολουθεί από τη γωνία για το 85-60. Ο Αμερικανός γκαρντ συνέχισε να είναι ασταμάτητος και σκόραρε με ατομική ενέργεια (87-60), με τον Σλούκα να βάζει κι αυτός δύο συνεχόμενα μακρινά σουτ για το 93-62. Η Αρμάνι σκόραρε μετά από ώρα με τον Φλακαντόρι (94-64), με τον Γιουρτσεβέν να σκοράρει από την κορυφή για τρεις και να γράφει το 97-64. Ο Ναν έβαλε δύο βολές και συνέχισε το προσωπικό του σόου (99-66), ενώ ο Λεσόρ με δύο βολές έκανε τριψήφιους τους πόντους του Παναθηναϊκού (101-66). Από εκεί και πέρα, το show συνεχίστηκε και οι «πράσινοι» πήραν την εύκολη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 38-15, 62-40, 79-60, 103-74

Πηγή: skai.gr

