Με Ναν αλλά χωρίς Παπαπέτρου ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Αρμάνι

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στο ΟΑΚΑ (21:15) για τη 16η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο Εργκίν Αταμάν υπολογίζει κανονικά στον Κέντρικ Ναν, που ξεπέρασε τον τραυματισμό που υπέστη κόντρα στο Λαύριο και βρίσκεται στη 12άδα. Εκτός έμεινε με ίωση ο Ιωάννης Παπαπέτρου, όπως και οι Μάριους Γκριγκόνις και Δημήτρης Μωραΐτης.

Από την πλευρά της Αρμάνι δεν υπολογίζεται ο Τζος Νίμπο, που ταλαιπωρείται εδώ και καιρό από τραυματισμό, αλλά και ο Στέφανο Τονούτ.



Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:



Παναθηναϊκός (Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Μπράουν, Σλούκας, Οσμάν, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Αντετοκούνμπο, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιουρτσεβέν.



Αρμάνι (Μεσίνα): Ντιμιτρίεβιτς, Μάνιον, Κοζέρ, Μπολμάρο, Μπρουκς, ΛεΝτέι, Ρίτσι, Φλακαντόρι, Ντιόπ, Σιλντς, Μίροτιτς, Γκιλέσπι.

