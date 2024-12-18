Λογαριασμός
ΝΒΑ: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αφιέρωσε το Κύπελλο στον πατέρα του - Δείτε βίντεο

Δείτε την ξεχωριστή στιγμή στο Λας Βέγκας, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αφιερώνει την επιτυχία των Μπακς στον πατέρα του, Τσαρλς

Πολύ όμορφες και συγκινητικές στιγμές ακολούθησαν της μεγάλης νίκης των Μπακς στο NBA Cup, το οποίο κατέκτησαν μετά την επικράτηση με 97-81 επί των Θάντερ στο Λας Βέγκας.

Η κάμερα, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, πηγαίνει στον πρωταγωνιστή της αναμέτρησης και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έκανε άλλη μία εκπληκτική εμφάνιση στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» πέτυχε 26 πόντους (10/19 δίποντα, 6/11 βολές), μάζεψε 19 ριμπάουντ και μοίρασε 10 ασίστ, ενώ είχε 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ σε 36 λεπτά.
Με τη λήξη του αγώνα στην «T-Mobile Arena» ο Έλληνας σούπερ σταρ πήγε προς την πλευρά που ήταν ο πάγκος των Μπακς και έψαξε να βρει τον μεγαλύτερο αδερφό του, Θανάση, για να μοιραστεί την ξεχωριστή στιγμή.

Σε ένα από τα highlight που ακολούθησαν της τηλεοπτικής μετάδοσης, η κάμερα έπιασε τον Γιάννη να σηκώνει τα χέρια του, δείχνοντας τον ουρανό, αφιερώνοντας προφανώς τη μεγάλη νίκη των Μπακς στον πατέρα του, Τσαρλς, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών τον Σεπτέμβριο του 2017.

