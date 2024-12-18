Πολύ όμορφες και συγκινητικές στιγμές ακολούθησαν της μεγάλης νίκης των Μπακς στο NBA Cup, το οποίο κατέκτησαν μετά την επικράτηση με 97-81 επί των Θάντερ στο Λας Βέγκας.

Η κάμερα, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, πηγαίνει στον πρωταγωνιστή της αναμέτρησης και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έκανε άλλη μία εκπληκτική εμφάνιση στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» πέτυχε 26 πόντους (10/19 δίποντα, 6/11 βολές), μάζεψε 19 ριμπάουντ και μοίρασε 10 ασίστ, ενώ είχε 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ σε 36 λεπτά.

Με τη λήξη του αγώνα στην «T-Mobile Arena» ο Έλληνας σούπερ σταρ πήγε προς την πλευρά που ήταν ο πάγκος των Μπακς και έψαξε να βρει τον μεγαλύτερο αδερφό του, Θανάση, για να μοιραστεί την ξεχωριστή στιγμή.

Σε ένα από τα highlight που ακολούθησαν της τηλεοπτικής μετάδοσης, η κάμερα έπιασε τον Γιάννη να σηκώνει τα χέρια του, δείχνοντας τον ουρανό, αφιερώνοντας προφανώς τη μεγάλη νίκη των Μπακς στον πατέρα του, Τσαρλς, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών τον Σεπτέμβριο του 2017.

