Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ελλάδα-Αγγλία: Βαρύ πρόστιμο στην ΕΠΟ

Η πειθαρχική επιτροπή της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας τιμώρησε με χρηματικό πρόστιμο, ύψους 57.570 ευρώ, την ΕΠΟ για παραβάσεις, που έγιναν στη διάρκεια του αγώνα

Ελλάδα - Αγγλία

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς από την UEFA για όσα έγιναν στην αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Αγγλία, στο ΟΑΚΑ.

Η πειθαρχική επιτροπή της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας τιμώρησε με χρηματικό πρόστιμο, ύψους 57.570 ευρώ, την ΕΠΟ για παραβάσεις, που έγιναν στη διάρκεια του αγώνα.



Oι τιμωρίες της UEFA στην ΕΠΟ:

- 5.000 ευρώ για είσοδο φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο.

- 20.000 ευρώ για ρίψη αντικειμένων.

- 6.750 ευρώ για άναμμα βεγγαλικών και καπνογόνων.

- 18.000 ευρώ για χρήση λέιζερ από την εξέδρα.

- 8.000 ευρώ για μπλοκαρισμένες διόδους στις εξέδρες.
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark