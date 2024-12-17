Ελλάδα-Αγγλία: Βαρύ πρόστιμο στην ΕΠΟ

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς από την UEFA για όσα έγιναν στην αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Αγγλία, στο ΟΑΚΑ.



Η πειθαρχική επιτροπή της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας τιμώρησε με χρηματικό πρόστιμο, ύψους 57.570 ευρώ, την ΕΠΟ για παραβάσεις, που έγιναν στη διάρκεια του αγώνα.

Oι τιμωρίες της UEFA στην ΕΠΟ:

- 5.000 ευρώ για είσοδο φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο.- 20.000 ευρώ για ρίψη αντικειμένων.- 6.750 ευρώ για άναμμα βεγγαλικών και καπνογόνων.- 18.000 ευρώ για χρήση λέιζερ από την εξέδρα.- 8.000 ευρώ για μπλοκαρισμένες διόδους στις εξέδρες.

