Το πιο παράξενο πέναλτι στο Μποαβίστα-Πόρτο - Δείτε το βίντεο

Η Πόρτο έκανε… δώρο ένα πέναλτι στην Μποαβίστα

Πόρτο

Η Πόρτο πέρασε με 2-1 από την έδρα της Μποαβίστα αλλά το μοναδικό τέρμα των γηπεδούχων ήρθε από ένα από τα πιο παράξενα πέναλτι που έχει δει κανείς στα γήπεδα.

Στο 34’ ο Ζε Πέδρο προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή των «δράκων», αλλά αυτή σημάδεψε το για άγνωστο λόγο απλωμένο προς τα πάνω χέρι του Νεουέν Πέρες. Ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα και ο Μιγκέλ Ρεσίνιο μείωσε σε 1-2, που ήταν και το τελικό σκορ.

Πηγή: sport-fm.gr

