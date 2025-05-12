Η Πόρτο πέρασε με 2-1 από την έδρα της Μποαβίστα αλλά το μοναδικό τέρμα των γηπεδούχων ήρθε από ένα από τα πιο παράξενα πέναλτι που έχει δει κανείς στα γήπεδα.

Στο 34’ ο Ζε Πέδρο προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή των «δράκων», αλλά αυτή σημάδεψε το για άγνωστο λόγο απλωμένο προς τα πάνω χέρι του Νεουέν Πέρες. Ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα και ο Μιγκέλ Ρεσίνιο μείωσε σε 1-2, που ήταν και το τελικό σκορ.

Esta merda só é penalty neste campeonato da treta. O jogador está a dar indicações aos colegas… leva com a bola à queima e a bola está a sair da nossa área sem qualquer pressão de jogadores do Boavista… incompreensível



pic.twitter.com/uHKTT2pEXI — Saraivix (@saraivix) May 11, 2025

