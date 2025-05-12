Αποχαιρέτησε τους παίκτες στα αποδυτήρια της Τούμπας ο Αλμέιδα - Η ατάκα του Βίντα

Διαδικαστικό φαίνεται πως είναι το ραντεβού του Ματίας Αλμέιδα με τον Μάριο Ηλιόπουλο εντός της ημέρας.

Ο Αργεντινός προπονητής έχει αντιληφθεί πως η συνεργασία του με την ΑΕΚ θα τερματιστεί και ο ίδιος ουσιαστικά αποχαιρέτησε τους ποδοσφαιριστές του στα αποδυτήρια της Τούμπας, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ που άφησε οριστικά τέταρτη την «Ένωση».

«Σας ευχαριστώ για όλη την πορεία και όσα ζήσαμε. Ευχαριστώ πολύ τον κάθε εργαζόμενο εδώ μέσα. Εύχομαι το καλύτερο για την ζωή σας και για εσάς, να γίνει το καλύτερο και για την ΑΕΚ», είπε φανερά φορτισμένος ο «Πελάδο» στους ποδοσφαιριστές του.

Ο αρχηγός της ομάδας, που ήταν από την πρώτη μέρα της τριετίας Αλμέιδα μαζί του, Ντομαγκόι Βίντα, είπε: «Ευχαριστούμε πολύ για όλα κόουτς. Ελπίζουμε να αλλάξει κάτι και να συνεχίσουμε μαζί…».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 51χρονος τεχνικός είχε προαναγγείλει την αποχώρησή του από την προπόνηση του Σαββάτου στα Σπάτα, προκειμένου να είναι παρόντες όλα τα μέλη της ομάδας και του σταφ κι όχι μόνο όσοι ταξίδεψαν με την αποστολή στη Θεσσαλονίκη.

Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας είναι από σήμερα ήδη ελεύθεροι για τις καλοκαιρινές διακοπές τους, που θα είναι σύντομες αφού υπάρχουν οι διεθνείς υποχρεώσεις και η προετοιμασία θα αρχίσει σε περίπου έναν μήνα. Όσο για τον Ματίας Αλμέιδα, πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη έχει προγραμματίσει να πετάξει για την Αργεντινή την Τρίτη.

