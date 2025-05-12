Λογαριασμός
Όμορφη κίνηση από τον Αρντά Τουράν: Έδωσε λουλούδια σε ρεπόρτερ που είναι έγκυος - Δείτε βίντεο

Μια εξαιρετική χειρονομία από τον Αρντά Τουράν

Αρντά Τουράν

Μπορεί η Εγιούπσπορ να ηττήθηκε στην έδρα της από την Κασίμπασα με 3-0, ωστόσο ο προπονητής της έκανε μια υπέροχη χειρονομία μετά τον αγώνα.

Ο Αρντά Τουράν, που έκανε πολύ αξιόλογη καριέρα σε Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο και Γαλατάσαραϊ μεταξύ άλλων, πρόσφερε λουλούδια σε μια ρεπόρτερ, τη Νουρ Μπιλγκέ, που είναι έγκυος, με αφορμή τη γιορτή της μητέρας.

«Ακούσαμε ότι είσαι και μέλλουσα μητέρα. Υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή από το ποδόσφαιρο», της είπε προτού προσφέρει τα λουλούδια και την κάνει να χαμογελάσει.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: έγκυος ποδόσφαιρο Τουρκία
