Μπορεί η Εγιούπσπορ να ηττήθηκε στην έδρα της από την Κασίμπασα με 3-0, ωστόσο ο προπονητής της έκανε μια υπέροχη χειρονομία μετά τον αγώνα.

Ο Αρντά Τουράν, που έκανε πολύ αξιόλογη καριέρα σε Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο και Γαλατάσαραϊ μεταξύ άλλων, πρόσφερε λουλούδια σε μια ρεπόρτερ, τη Νουρ Μπιλγκέ, που είναι έγκυος, με αφορμή τη γιορτή της μητέρας.

«Ακούσαμε ότι είσαι και μέλλουσα μητέρα. Υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή από το ποδόσφαιρο», της είπε προτού προσφέρει τα λουλούδια και την κάνει να χαμογελάσει.

Arda Turan, actual entrenador del Eyüpspor turco, llega con unas flores a la entrevista antes del partido.



Después del reportaje, le entrega las flores a la periodista y le dice: "Me enteré que estás esperando un hijo, feliz día de la madre". Maestro.



pic.twitter.com/HPs8If7jAi — Juez Central (@Juezcentral) May 11, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.