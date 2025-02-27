Το ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός και όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός έρχεται στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Λίγες μέρες μετά την πρώτη κόντρα τους για το Κύπελλο, «κιτρινόμαυροι»

και «ερυθρόλευκοι» παίρνουν ξανά θέσεις μάχης για ένα σπουδαίο ματς, με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή.

Την Κυριακή (02/03) συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα σχέδια των Ματίας Αλμέιδα και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στις 20:30 ζήστε φάση προς

φάση την κρίσιμη αναμέτρηση της «Opap Arena». Μία ώρα νωρίτερα ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Asteras Aktor, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνουν τα παιχνίδια Λεβαδειακός-Ατρόμητος στις 16:30 και ΟΦΗ - Λαμία 30 λεπτά αργότερα.

Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο (01/03), με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Παναιτωλικό στις 20:00 ψάχνοντας την επιστροφή στις επιτυχίες, ενώ η αυλαία ανοίγει στις 17:00 με τις αναμετρήσεις Βόλος-Άρης και Πανσερραϊκός-Athens Kallithea.

Για το τρίτο ημίχρονο επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές για τους ακροατές.

Απολαύστε το ντέρμπι κορυφής ΑΕΚ-Ολυμπιακός και όλη την υπόλοιπη ποδοσφαιρική δράση στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Εδώ μπάλα παίζουμε εμείς…

Πηγή: skai.gr

