Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα ο Σέιμπεν Λι, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του μέχρι το καλοκαίρι του 2027!

Aνακοίνωσε τον Σέιμπεν Λι ο Ολυμπιακός

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα ο Σέιμπεν Λι, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του μέχρι το καλοκαίρι του 2027!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Saben Lee. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας ως το τέλος της σεζόν 2026-27.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 23/06/1999

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.88μ.

Θέση: Guard

Προηγούμενες ομάδες

Vanderbilt (2017-20)

Detroit Pistons (2020-22)

Motor City Cruise (2021–22)

Raptors 905 (22)

Philadelphia 76ers (22)

Delaware Blue Coats (22)

Raptors 905 (2022–23)

Phoenix Suns (2022–24)

Manisa Basket (2024)

Maccabi Tel Aviv (2024)

Manisa Basket (2024-25)

Οι φετινοί αριθμοί του...

Στην Ευρωλίγκα ( με την φανέλα της Μακάμπι Τ.Α.)ωσε σύνολο 8 αγώνων είχε μέσο όρο 12 πόντους, 2.1 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ και 1.2 κλεψίματα.

Στο πρωτάθλημα Τουρκίας (με την φανέλα της Manisa) σε συνολικά 12 αγώνες είχε μέσο όρο 31.42 λεπτά συμμετοχής, 18.7 πόντους, 6 ασίστ, 3.7 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

