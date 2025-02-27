Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συμφωνία της Μπάγερν με την Τσέλσι για τον Ενκουκού

Πρόθεση των βαυαρών είναι να τον χρησιμοποιήσει ως παρτενέρ του Χάρι Κέιν στην επίθεσή - Για δύο χρόνια η συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή

Nkuku

Σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Ενκουκού έχει έρθει η Μπάγερν Μονάχου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Le Parisien» ο γερμανικός σύλλογος έχει δώσει τα χέρια τόσο με την αγγλική ομάδα όσο και τον παίκτη για τη μεταγραφή του το ερχόμενο καλοκαίρι.

Πρόθεση των βαυαρών είναι να τον χρησιμοποιήσει ως παρτενέρ του Χάρι Κέιν στην επίθεσή της με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Μπάγερν προσπάθησε να αποκτήσει τον παίκτη και τον Ιανουάριο αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπάγερν Μονάχου Τσέλσι ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark