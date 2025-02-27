Σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Ενκουκού έχει έρθει η Μπάγερν Μονάχου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Le Parisien» ο γερμανικός σύλλογος έχει δώσει τα χέρια τόσο με την αγγλική ομάδα όσο και τον παίκτη για τη μεταγραφή του το ερχόμενο καλοκαίρι.

Πρόθεση των βαυαρών είναι να τον χρησιμοποιήσει ως παρτενέρ του Χάρι Κέιν στην επίθεσή της με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Μπάγερν προσπάθησε να αποκτήσει τον παίκτη και τον Ιανουάριο αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

