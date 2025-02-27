Στην αυριανή απεργία για τα Τέμπη θα συμμετέχει το προσωπικό της ΕΠΟ όπως έκανε γνωστό με σχετική ανακοίνωση…

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρει:

Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνεται ότι το προσωπικό της θα συμμετάσχει στην απεργία που έχει προκηρυχθεί για την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου. Καλεί, δε, τις Ενώσεις-Μέλη της να αξιολογήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής τους.

Οι υπηρεσίες της Ομοσπονδίας θα επαναλειτουργήσουν την Τρίτη 4 Μαρτίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.