Στην αυριανή απεργία για τα Τέμπη θα συμμετέχει το προσωπικό της ΕΠΟ όπως έκανε γνωστό με σχετική ανακοίνωση…
Η ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρει:
Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνεται ότι το προσωπικό της θα συμμετάσχει στην απεργία που έχει προκηρυχθεί για την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου. Καλεί, δε, τις Ενώσεις-Μέλη της να αξιολογήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής τους.
Οι υπηρεσίες της Ομοσπονδίας θα επαναλειτουργήσουν την Τρίτη 4 Μαρτίου.
Πηγή: sport-fm.gr
