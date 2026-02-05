Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το ΚΚΕ εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια του προπονητή Θανάση Σκουρτόπουλου, τονίζοντας το ήθος και την εντιμότητά του στον χώρο του αθλητισμού.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη του μπάσκετ σε μικρές ηλικίες και στην ανάδειξη νέων ταλέντων.

Ήταν ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής ανδρών, με σημαντική στιγμή την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας το 2019.

Το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωσε με αφορμή τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του πρώην παίκτη και προπονητή της καλαθοσφαίρισης, Θανάση Σκουρτόπουλου:

«Το KKE εκφράζει τη μεγάλη λύπη του για την αιφνίδια απώλεια του πολύπειρου προπονητή Θανάση Σκουρτόπουλου, που διακρίνονταν για το ήθος και την εντιμότητά του στον χώρο του αθλητισμού.

Είχε ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη του μπάσκετ στις μικρές ηλικίες και στην ανάδειξη του ταλέντου νέων αθλητών, με μεγάλη γνώση και αφοσίωση στο άθλημα. Καθοδήγησε αρκετές ομάδες σε υψηλό επίπεδο και αποτέλεσε τον ομοσπονδιακό προπονητή στις εθνικές ομάδες, με σημαντικότερη στιγμή της θητείας του την παρουσία του στον "πάγκο" της Εθνικής ομάδας ανδρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας το 2019. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.