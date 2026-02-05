Συμφώνησε με ΠΑΟΚ για Γκουγκεσασβίλι ο Ατρόμητος

Γρήγορα αντανακλαστικά από τον Ατρόμητο, ο οποίος πλησιάζει σε Λούκα Γκουγκεσασβίλι!

Συγκεκριμένα, από τη στιγμή που η Σαμπντόρια άλλαξε τους όρους του deal για τον Γκαετάν Κουκ, οι Περιστεριώτες στράφηκαν αλλού, κινήθηκαν γρήγορα και πριν από λίγο ήρθαν σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για τον δανεισμό του Γεωργιανού τερματοφύλακα μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος άσος μετά από μία εντυπωσιακή σεζόν με τον Πανσερραϊκό, μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στην Τούμπα. Με τη φανέλα του «δικεφάλου του Βορρά», ωστόσο, σημείωσε μόλις μία συμμετοχή (στην ήττα από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο). Με το συμβόλαιό του να εκπνέει το 2028, κρίθηκε και από τις δύο πλευρές προτιμότερο να πάει κάπου για να έχει παιχνίδια στα πόδια του.

Ωφελημένος, βεβαίως, βγαίνει και ο Ατρόμητος, ο οποίος αναμένεται να συμπληρώσει με ιδανικό τρόπο τη δυάδα των πορτιέρε (μαζί με Λευτέρη Χουτεσιώτη), έχοντας ως τρίτο τον Βασίλη Αθανασίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.