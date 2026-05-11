«Το κίνητρο της ΑΕΚ και το rotation του Παναθηναϊκου έφεραν την ήττα»

Στα τελευταία λεπτά η ΑΕΚ πίεσε για το γκολ της νίκης. Στο 88’ δημιουργήθηκε φάση διαρκείας στα καρέ του Παναθηναϊκού, με τον Λαφόν να αποκρούει την πρώτη προβολή του Λούκα Γιόβιτς και στη συνέχεια να καθαρίζει τη φάση, Kρατώντας το 1-1.

Όμως, στο 90+2′ η Ένωση κατόρθωσε να βρει το πολυπόθητο τέρμα που έψαχνε για να σφραγίσει τον τίτλο. Έτσι, έκανε το 2-1, με τον Ζοάο Μάριο να υποδέχεται την μπάλα από τη μονομαχία του Γιόβιτς με τον Πάλμερ-Μπράουν και να τη στέλνει στα δίχτυα με πολύ ωραίο τελείωμα.

Μέχρι τότε όμως το Τριφύλλι έδειξε πάθος. Ανταγωνίστηκε επάξια την ΑΕΚ. Αλλά το κίνητρο της Ένωσης δυστυχώς ήταν μεγαλύτερο. Οι Πράσινοι απέδειξαν ότι ακόμα και σήμερα δεν είχαν να ζηλέψουν τίποτα. Και βγήκαν να παίξουν για τη φανέλα.

Πηγή: skai.gr

