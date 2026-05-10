Πρωτάθλημα τέλος, με την ΑΕΚ να φτάνει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου μέσω «Γ. Καραϊσκάκης». ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός κόλλησαν στο 1-1 και τοποθέτησαν την Ένωση, πλέον και μαθηματικά, στην κορυφή του θρόνου από την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν αυτοί που έχασαν ένα τσουβάλι ευκαιρίες, ωστόσο η δυστοκία τους στο σκοράρισμα τούς πλήγωσε ξανά. Ο «Δικέφαλος του Βορρά», από την άλλη, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον τις ευκαιρίες του, πλήγωσε τους Πειραιώτες και πλέον είναι αυτός που έχει το ξεκάθαρο προβάδισμα για τη 2η και άκρως κρίσιμη θέση της βαθμολογίας.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν άλλαξε το καθιερωμένο 4-2-3-1, με τον Τζολάκη στα δοκάρια. Η άμυνα απαρτιζόταν από τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο. Στα χαφ άρχισαν οι Έσε και Γκαρθία. Δεξιά στην επίθεση μπήκε ο Ροντινέι, αριστερά ο Ποντένσε και πίσω από τον προωθημένο Ελ Κααμπί τοποθετήθηκε ο Τσικίνιο.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε να αγωνιστεί με σύστημα 4-2-3-1, με τον Παβλένκα κάτω από τα γκολπόστ. Οι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα τοποθετήθηκαν στην άμυνα. Οι Ζαφείρης και Μεϊτέ ξεκίνησαν στη μεσαία γραμμή, με τον Κωνσταντέλια σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Στα αριστερά φανέλα βασικού πήρε ο Ιβανούσετς, στα δεξιά ο Ζίβκοβιτς και στην κορυφή ο Γερεμέγεφ.

Το ματς:

Με το μαχαίρι στα δόντια μπήκε στο ματς ο Ολυμπιακός, ψάχνοντας με το καλημέρα το γκολ που θα του έδινε απευθείας τον πρώτο λόγο στην αναμέτρηση. Η πρώτη σπουδαία ευκαιρία του ντέρμπι ήρθε στο 6’, με τον Ποντένσε να πασάρει στον Τσικίνιο και εκείνον, μέσα από την περιοχή του ΠΑΟΚ, να γυρίζει υπέροχα και να εκτελεί, με την μπάλα ωστόσο να περνάει για λίγο άουτ.

Μοναδική ευκαιρία έχασε ο Ελ Κααμπί στο 23ο λεπτό, αναγκάζοντας ολόκληρο το «Γ. Καραϊσκάκης» να τραβάει τα μαλλιά του. Ο Πιρόλα, με μία καταπληκτική μπαλιά από την άμυνα, έβγαλε τον Μαροκινό σε θέση τετ α τετ. Ο Παβλένκα, βέβαια, βγήκε έγκαιρα, ο Ελ Κααμπί προσπάθησε να τον κρεμάσει, με τον Τσέχο να αντιδρά υποδειγματικά, μπλοκάροντας την μπάλα.

Ο κίπερ του ΠΑΟΚ δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στο ίδιο λεπτό πραγματοποίησε άλλες δύο εκπληκτικές επεμβάσεις. Ο Ποντένσε μπήκε με αξιώσεις μέσα στην «ασπρόμαυρη» περιοχή και εκτέλεσε, με τον Παβλένκα να αποκρούει. Για το ριμπάουντ πετάχτηκε ο Τσικίνιο, αλλά και πάλι ο Τσέχος ήταν εκεί για ένα ακόμη εμφατικό «στοπ».

Η πρώτη πραγματικά αξιόλογη επιθετική προσπάθεια από πλευράς ΠΑΟΚ ήρθε στο 28ο λεπτό, με έναν αναπάντεχο πρωταγωνιστή. Ο Κένι μπήκε με φόρα στην περιοχή του Ολυμπιακού, ξεμαρκαρίστηκε με όμορφη προσποίηση, αλλά το σουτ που επιχείρησε από ευνοϊκή θέση με το κακό του πόδι, το αριστερό, πέρασε αρκετά άουτ.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ξεκίνησε και το δεύτερο μέρος, με τον Ολυμπιακό να φτάνει μία ανάσα από το γκολ στο 49ο λεπτό. Τραγικό λάθος από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, με τον Ελ Κααμπί να βρίσκεται σε θέση βολής την ώρα που ο Παβλένκα ήταν εκτός θέσης. Ο Μαροκινός εκτέλεσε, αλλά την τελευταία στιγμή, πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή, ο Κένι με το τακουνάκι κατάφερε, με κάποιον τρόπο, να διώξει.

Το γκολ που τόσο πολύ άξιζε ο Ολυμπιακός ήρθε τελικά στο 61ο λεπτό του αγώνα. Με μία υπέροχη μπαλιά, ο Έσε βρήκε τον Ροντινέι στην καρδιά της περιοχής του ΠΑΟΚ και ο Βραζιλιάνος, με εξαιρετική γυριστή κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του μέχρι εκείνη τη στιγμή ανίκητου Παβλένκα.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να χαρούν για πολύ το προβάδισμά τους, καθώς η απάντηση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση. Στο 69ο λεπτό ο Τάισον πέρασε με έναν περίεργο τρόπο από την άμυνα του Ολυμπιακού, ο Μπάμπα έκανε το γύρισμα και ο Κωνσταντέλιας, με μία καταπληκτική ενέργεια, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη, φέρνοντας το ματς στα ίσα.

Μία ανάσα από την ολική ανατροπή έφτασε ο ΠΑΟΚ στο 77ο λεπτό, όταν ο Κωνσταντέλιας με όμορφη ατομική ενέργεια ζάλισε τον αντίπαλό του, εκτέλεσε από πλάγια θέση και ανάγκασε τον Τζολάκη σε τρομερή επέμβαση, με το τελικό 1-1 να μένει μέχρι και το φινάλε της αναμέτρησης.

MVP: Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν μακράν ο απίθανος Γίρι Παβλένκα, με τον Τσέχο κίπερ να πιάνει σχεδόν τα πάντα κρατώντας όρθιο τον ΠΑΟΚ μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Η σφυρίχτρα: Ο διαιτητής Μαρτίνεθ στάθηκε στο ύψος του και σε ένα τόσο κρίσιμο ματς δεν υπέπεσε σε κανένα σοβαρό λάθος.

Ολυμπιακός (Χ. Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Ποντένσε (31' Μαρτίνς), Τσικίνιο, Ελ Κααμπί

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβάνουσετς, Γερεμέγεφ

Διαιτητής: Μαρτίνεθ

Βοηθοί: Καμπανέρο, Λόπεθ

4ος: Τσακαλίδης

VAR: Μουνουέρα

AVAR: Ρομάνο Γκαρθία



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.