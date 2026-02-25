Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το γήπεδο που ο Παναθηναϊκός θα δώσει τη μεγάλη ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν

Doosan Arena: Εκεί θα προπονηθεί και θα παίξει ο Παναθηναϊκός - Οι «πράσινοι» πρέπει να κερδίσουν, αν θέλουν να προκριθούν στους «16» του Europa League

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει σήμερα για την Τσεχία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Βικτόρια Πλζεν. Εκεί, θα δώσει ένα από τα πιο σημαντικά ματς των τελευταίων ετών.

Οι «πράσινοι» πρέπει να κερδίσουν, αν θέλουν να προκριθούν στους «16» του Europa League, ενώ με ισοπαλία ο αγώνας θα οδηγηθεί πρώτα στην παράταση και μετά στα πέναλτι!

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark