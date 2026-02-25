Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει σήμερα για την Τσεχία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Βικτόρια Πλζεν. Εκεί, θα δώσει ένα από τα πιο σημαντικά ματς των τελευταίων ετών.

Οι «πράσινοι» πρέπει να κερδίσουν, αν θέλουν να προκριθούν στους «16» του Europa League, ενώ με ισοπαλία ο αγώνας θα οδηγηθεί πρώτα στην παράταση και μετά στα πέναλτι!

