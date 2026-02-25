Οι «αιώνιοι» επιστρέφουν στην Euroleague και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τους ακολουθεί μέχρι το final 4 της Αθήνας.

Πρώτος ρίχνεται στη μάχη, την Τετάρτη (25/02) στις 20:00, ο Ολυμπιακός, που φιλοξενείται από την Ζάλγκιρις. Στην περιγραφή από το Κάουνας ο Νίκος Ζέρβας.

Την Πέμπτη (26/02), η σκυτάλη περνάει στον Παναθηναϊκό AKTOR, που υποδέχεται την Παρί στις 21:45. Τις προσπάθειες των παικτών του Εργκίν Αταμάν μεταδίδει ο Γιώργος Πετρίδης.

Μετά το τέλος των αγώνων σειρά έχουν σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι γραμμές και τον λόγο έχουν οι ακροατές.

Όλα αυτά εδώ, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6



